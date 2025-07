"Kako može Omić, Bosanac, da bude stranac": Slovenci napali sistem kad ih je "ispalio" Amerikanac

Slovenci nezadovoljni što Alen Omić ima status naturalizovanog košarkaša u reprezentaciji Slovenije, iako godinama živi u ovoj zemlji.

Izvor: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Košaraška reprezentacija Slovenije našla se u velikim problemima već na početku priprema za Eurobasket 2025. Selektoru Aleksanderu Sekuliću otkazala su trojica igrača sa šireg spiska, a najviše je zaboljelo odustajanje Džoša Niba i Vlatka Čančara koji su viđeni kao nosioci "zmajčeka" uz Luku Dončića.

Zbog toga su u Košarkaškom savezu Slovenije pobjesnili, pričalo se i o oduzimanju pasoša Nibu, načinu na koji je Olimpija iz Milana prevarila "zmajčeke", ali situacija se polako smiruje jer je pronađeno rješenje.

U državni tim poslije devet godina vratio se iskusni Alen Omić, a ono što je kod njega interesantno je da se i sam vodi kao igrač koji je naturalizovan. Preciznije, Alen Omić je rođen u Tuzli, imao je papire Bosne i Hercegovine kada je počeo da se bavi košarkom, dok se u mladosti preselio u Sloveniju i odlučio da igra za nju. Ipak, postao je višak pred Eurobasket 2017, tako da od tada nije ni dobijao pozive. Sve dok sada nije zatrebao.

Kako su se "pomirili" Slovenija i Omić?

Izvor: MN PRESS

"Alen Omić je, uprkos tome što je mnogo puta ostajao bez poziva u reprezentaciju, prihvatio poziv. Ujedno se još jednom pokazalo koliko su košarkaška pravila apsurdna", piše slovenački portal "Ekipa" i dodaje da su ranije u Sloveniji prihvatili pravilo o naturalizaciji jer su dobar utisak ostavili Rendolf i Tobi, ali ne i Nibo.

"Ali, pazite - to isto pravilo je ujedno i brutalno nepravedno. Jer, košarka je takođe jedini nama poznat sport u kojem Alen Omić nema potpuno i apsolutno pravo igrati za Sloveniju", dodaje se.

"Godinama smo to isticali, potom je kao krik u pustinji sve utihnulo to da Omić može imati samo status naturalizovanog igrača, iako je praktično odrastao u Sloveniji i da je to po svim kriterijumima njegova zemlja, jeste apsurd. Nadapsurd. I dok ovdje nećemo otvarati druge razloge zbog kojih je Alen ostajao bez poziva u reprezentaciju u godinama kada su prednost dobijali "iznajmljeni" igrači (ruku na srce, realnost je takva, iako su nam donijeli mnogo), treba još jednom istaći nešto drugo. Da je skandalozno pogrešan sistem u kojem košarkaši poput Omića imaju isti status kao i košarkaši poput Niba, te da ipak moraju s njima da se takmiče za jedino mjesto predviđeno za stranca", objašnjava se u tekstu.

Kako stranac, a živi u Sloveniji?

Izvor: MN PRESS

Košarkaš iz Tuzle preselio se u ranoj mladosti u Sloveniju i tu i dan-danas živi, ima porodicu, tako da je zaista čudno da ima baš isti status kao Džoš Nibo koji možda i nije znao za ovu zemlju dok nije dobio poziv da uzme njen pasoš.

"Alen nije stranac. Tačka. I kapa dole njemu zbog načina na koji sve to prihvata. I zbog toga što se odazvao. I zbog načina na koji je odgovorio na naše pitanje o tom sistemu i njegovoj nepravdi", podsjećaju iz "Ekipe" dodajući da Omić Sloveniju prihvata kao svoju zemlju.

"Znate šta, sve je to život. A u životu uvijek moraš ići dalje, nikad ne možeš ništa vratiti unazad. Ono što se dešava - dešava se, to je život. I tvoja je odluka da li ćeš događaje prihvatiti loše ili ćeš se s njima pomiriti. Snašao sam se, imam porodicu, imam dvoje djece i s godinama sam naučio da se pomirim i prilagodim. Živim ovdje i nikada neću otići odavdje. Lijepo mi je ovdje, uživam u svemu, ovdje sam već 17, 18 godina. Zaista uživam i nikada neću napustiti Sloveniju", rekao je Omić,