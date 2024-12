Omić ušao u sukob sa navijačima Partizana na meču: Ništa strašno, navikao sam

Centar Budućnosti Alen Omić je na pitanje o verbalnom sukobu sa jednim dijelom navijača Partizana rekao da se nije desilo ništa strašno.

Izvor: MN PRESS

Pao je i Partizan! Poslije 11 pobjeda crno-bijelih Budućnost je u "Areni" uspjela da savlada domaćina 97:90, a kao bivšem igraču Crvene zvezde Alenu Omiću ovaj trijumf je bio dodatno motivišući. Bio je rezerva sjajnom Kenanu Kamenjašu, dao je četiri poena i imao je šest skokova i dvije asistencije, a u jednom trenutku je bilo i nekih čarki sa navijačima na tribinama.

"Nije to bilo ništa strašno, ja sam na neki način i navikao na takve stvari kroz cijelu svoju karijeru i kad sam bio ovdje i kad sam igrao za Zvezdu, ja to, maltene, slušam svaki derbi, tako da nije me nešto ni dotaklo. To su navijači, oni bodre svoj klub, dali su sve od sebe danas da bi pobijedili utakmicu ali to nisu uspeli", rekao je Omić za "Flouter".

Rašid Sulaimon i Mekinli Rajt sa po 22 poena vodili su Budućnost do pobjede i sada je Partizan i dalje prvi na tabeli sa 11 pobjeda, ali su Crvena zvezda i Budućnost na samo jednoj pobjedi zaostatka za liderom.

"Mi smo držali utakmicu u svojim rukama svih 40 minuta, na kraju zasluženo pobijedili. Bitna pobjeda za nas da se malo i na neki način trznemo, ali naš cilj glavni je to da ova utakmica se zaboravi što prije jer nas čeka veoma teška utakmica u srijedu protiv Trenta u Evrokupu jer tamo nam treba pobjeda", zaključio je Omić.