Trener Partizana reagovao nakon poraza od Budućnosti i rekao da njegov tim apsolutno nije potcijenio klub iz Podgorice.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je doživio prvi poraz u ABA ligi ove sezone pošto je Budućnost slavila u "Beogradskoj areni" 97:90. Imao je Partizan mnogo problema u odbrani, već na poluvremenu je primio 54 poena, a iako su nešto bolje odigrali u nastavku - Podgoričani su uvijek imali novo rešenje da "odbiju nalet" i došli su do zasluženog trijumfa.

Malo ko je očekivao da će se Partizan baš pred svojim navijačima doživjeti prvi poraz na Jadranu ove sezone, posebno ako se uzme u obzir u kakvoj su formi u posljednje vrijeme, čak iako je Budućnost dijelila drugo mjesto na tabeli uoči ovog meča. Zato jeObradović upitan da li je Partizan potcijenio Podgoričane? Po njegovom tonu i reakciji na to pitanje, može se zaključiti da je to bila posljednja stvar koju je želio u pripremi meča.

"Da... Što se tiče potcijenjivanja, apsolutno ga nije bilo. Daću vam podatak...Ostali smo u Berlinu, imali smo let, a onda smo već 12 sati bili u Areni i spremali smo meč. Znači sve smo uradili da spremimo meč. Tim nije potcijenio protivnika, ne može da se potcijeni kad neko igra tako kako igra i drugi je u ABA ligi. Znali smo da je utakmica jako važna. Da je bilo dekoncentracije, bilo je. Slabe odluke smo donosili u ključnim trenucima. Oni su dali lake koševe i to je to", rekao je Obradović koji je čestitao Budućnosti na zasluženoj pobjedi.

Vidi opis Željka Obradovića pitali da li je potcijenio Budućnost: Sad ću vam dati jedan podatak... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Probali smo da uhvatimo ritam, vraćali smo razliku, ali u najkritičnijim trenucima donosili smo loše odluke u napadu. Čak 54 primljena poena na poluvremenu govore da odbrana nije bila na nivou...", dodao je trener Partizana koji je rekao da problem nije bio skok - nego što njegova ekipa "nije igrala odbranu" i u previše navrata je dozvoljavala lake poene Budućnosti, prije svega u prvom dijelu kada su imali u više navrata "plus jedan".

Obradović je rekao da je pred ekipom vrlo težak raspored jer u narednih sedam dana ima još tri utakmica, prekosutra protiv Asvela, pa gostuje u Istanbulu protiv Efesa, dok u naredni ponedjeljak gostuje i Crvenoj zvezdi u ABA ligi. Zbog toga ga brine što je Sterling Braun morao večeras da igra 37 minuta, ali ne samo to. Nilikina i Braun su bili u bolnici.

"Nilikina i Dejvis su otišli u bolnicu da prime infuziju jer su imali visoku temperaturu. Nilikina ima problem i sa preponama i nije bilo planirano da igra. Dva sata pred meč je bila informacija da se loše osjećaju i otišli su u bolnicu", rekao je Žoc.