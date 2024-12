Partizan je doživio prvi poraz ove sezone u ABA ligi i to protiv Budućnosti.

Izvor: MN PRESS

Partizan je večeras doživio prvi poraz u ABA ligi, kada je to malo ko očekivao. Budućnost je slavila u 12. kolu i to 97:90 (22:24, 31:22, 23:22, 20:22) pošto je praktično od druge dionice kontrolisala sva dešavanja na parketu.

Imao je Partizan u nekoliko momenata priliku da se vrati u meč, ali kada god bi napravili seriju - istom je odgovarala Budućnost koja je znalački iskoristila jednu od najslabijih defanzivnih partija crno-bijelih ove sezone.

Vidi opis Partizan doživio prvi poraz u ABA ligi! Reprezentativac BiH zapečatio sudbinu crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Prees Br. slika: 8 8 / 8

Mnogo je trenutaka na koje možemo da se vratimo i govorimo kao da su odlučujući, ali najpribližniji tome je ipak 37. minut poslije tajm-auta Željka Obradovića kada je Partizan imao napad da spusti ispod četiri razlike, međutim Tajrik Džouns je izgubio loptu i Budućnost je otišla na plus šest. Vraćali su se crno-bijeli i poslije toga na pola koša razlike (86:87), ali je Budućnost vjerovala do kraja i nije se predala i na kraju je došla do zaslužene pobjede na gostovanju, kada je malo ko vjerovao da mogu da zaustave Obradovićev tim u "Areni".

Sjajnu partiju u dresu Budućnosti imao je reprezentativac BiH Kenan Kamenjaš koji je večeras postigao 14 poena te imao osam skokova. U posljednjoj minuti pogodio je tri od četiri slobodna bacanja i na taj način spriječio eventualni preokret Partizana u završnici.