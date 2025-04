Ko će biti MVP ABA lige? Kapiten Igokee m:tel ima svog favorita

Dragan Milosavljević veruje da bi Brajs Džouns mogao da bude MVP ABA lige za ovu sezonu.

ABA liga se bliži kraju, utakmicom između Crvene zvezde i Cibone završava se 26. kolo, što znači da do kraja ostaju još četiri utakmice. Kao što se čeka konačan rasplet kada je u pitanju stanje na tabeli, tako se čeka i još jedan zanimljiv detalj, odgovor na pitanje - ko je MVP?

Prethodne dvije sezone to je bio Luka Božić iz Zadra, prije njega su to bili Nikola Kalinić (Zvezda) i Filip Petrušev (Mega), a ko će biti ove sezone? Dragan Milosavljević ima svog favorita, saigrača iz Igokee - Brajsa Džounsa. Nada se da bi upravo on mogao da dobije to individualno priznanje.

Poslije poraza od Partizana (100:94) u meču u kom je on dao 21 poen (3/5 za tri), je dobio pitanje za MVP šanse za Brajsa. "Iskreno se nadam. Ono što je prikazao ove godine, naš je lider, najbolji igrač, vuče nas sve, čini nas boljim na terenu, toliko utakmica je dobio za nas. Po brojkama i kako igramo kako ekipa, smatram da bi bilo sasvim zasluženo", rekao je Milosavljević.

Brajs Džouns je u Areni dao 21 poen (5/5 za dva, 1/5 za tri), uz 7 asistencija. Ove sezone prosječno igra 27,3 minuta i za to vrijeme daje 17,5 poena, uz 5,9 asistencija i 3,3 skoka po meču. Ujedno je i na vrhu liste strijelaca u ABA ligi sa tim prosjekom, dok je prvi i po indeksu korisnosti (19,79).

