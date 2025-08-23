I drugi premijerligaški derbi bez gostujućih navijača - Ultrasi ne idu na Grbavicu!

Navijači Zrinjskog neće u nedjelju uveče biti na stadionu Željezničara.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon okršaja Borca i Sarajeva, i drugi nedjeljni premijerligšaki derbi odigraće se bez prisustva gostujućih navijača.

Kako prenosi Faktor, u duelu Željezničara i Zrinjskog (21.00) na Grbavici neće biti pristalica "plemića", koji su, navodi ovaj portal, sami donijeli odluku da ne putuju u Sarajevo.

Za sada nije poznat razlog ovakve odluke.

Podsjetimo, Zrinjski u ovaj susret ulazi nakon što se u četvrtak uveče udaljio od plasmana u glavni dio Lige Evrope.

Tim Igora Štimca poražen je pred svojom publikom od Utrehta (0:2), pa mu je za mjesto u drugom evro-takmičenju po jačini potrebno istinsko čudo u Holandiji.

Ako do istog ne dođe, aktuelni šampion BiH moraće da se zadovolji Konferencijskom ligom.

(mondo.ba)