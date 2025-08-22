UEFA kaznila bh. klubove: Najgore prošao Zrinjski - Mostarci moraju da plate 59.250 evra!

Evropska kuća fudbala kaznila je klubove iz BiH.

Evropska fudbalska federacija izrekla je žestoke kazne bh. klubovima koji su ovog ljeta učestvovali na evropskoj sceni.

U novom "paketu" kazni, najgore je prošao Zrinjski, koji se do kraja mjeseca protiv Utrehta bori za mjesto u ligaškom dijelu Lige Evrope. Mostarski klub, kako prenosi Faktor, u kasu UEFA moraju da uplate čak 59.250 evra.

Mostarci su kažnjeni zbog paljenja baklji u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Tako ih je prvi meč protiv Virtusa u San Marinu koštao 15.500 evra, a revanš 19.250 evra. Takođe, nakon prvog duela sa Slovanom u Bratislavi sankcionisani su sa 15.250 evra, a poslije revanša u Mostaru sa 9.250 evra.

Kažnjen je i Željezničar, pa je tako zbog incidenata u Sloveniji tokom utakmice sa Koperom UEFA kaznila sarajevski klub sa 25.550 evra.

"Plave" je bacanje predmeta koštalo 20.000 evra, utrčavanje u teren 5.000 evra, a korištenje baklji 500 evra.

Sarajevo je poslije duela sa Univerzitateom iz Krajove kažnjeno sa 14.000 evra. Bordo tim prekršio je propise o sigurnosi i bezbjednosti, odnosno tokom utakmice s Rumunima zabilježeno je blokiranje javnih prolaza na stadionu.

Podsjetimo, FK Borac je ranije tokom mjeseca kažnjen iznosom većim od 70.000 evra.

