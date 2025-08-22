logo
Trener Zrinjskog ogorčen poslije poraza od Utrehta: Ovo suđenje ne pripada Ligi Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Fudbaleri Zrinjskog poraženi su u Mostaru od holandskog Utrehta (0:2) u prvom susretu plej-ofa Lige Evrope.

Igor Štimac izjava nakon poraza HŠK Zrinjski od Utrehta Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski/Screenshot

"Plemići" su sinoć odigrali dobru utakmicu "Pod Bijelim brijegom" i bili u najmanju ruku ravnopravan rival Holanđanima, koji su ipak pogocima Davida Mina u 38. i Viktora Jansena u 85. minutu stigli do trijumfa.

Strateg Mostaraca Igor Štimac prokomentarisao je meč sa Utrehtom.

"Gorčina nakon ovakvog rezultata. Mogu jedino čestitati igračima na htjenju, pameti i mudrosti i svemu što su pokazali. Prezentovali su klub na najvišem mogućem nivou i izdominirali kvalitetnog protivnika, ali fale golovi. Za njih se igra. Tu je Utreht kvalitetniji. Dva puta dođu i zabiju jedan gol. Ta razlika nas dijeli od velikog iskoraka, ali radićemo. Bićemo uporni. Gradim mentalni sklop naše ekipe da igramo kreativan fudbal napadanja, fudbal dolazaka u prazne prostore i brzih kombinacija. Imamo dobre igrače, mladosti, tako da se ne bojim ničega", rekao je Štimac.

Hrvatski trener imao je zamjerke i na suđenje bugarskog arbitra Georgija Kabakova.

"Mislim da će i kontrolor reći svoje i da neće dobiti prolaznu ocjenu. Ovo je suđenje koje nikako ne pripada Ligi Evrope", dodao je trener Zrinjskog.

Revanš se igra u četvrtak u Holandiji.

(MONDO)

Utreht HŠK Zrinjski fudbal Liga Evrope Igor Štimac

Žile

Ni Zrinjski ne pripada Evropi

