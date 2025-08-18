Utreht pred Zrinjski zvanično potpisao napadača Borusije Dortmund!

Holandski Utreht saopštio je u ponedjeljak da je jednogodišnji potpisao ugovor sa dosadašnjim napadačem dortmundske Borusije Sebastijanom Aleom.

Utreht je pred prvu utakmicu sa mostarskim Zrinjskim u plej-ofu Lige Evrope doveo strašno pojačanje!

Sebastijan Ale, reprezentativac Obale Slonovače, postao je napadač holandskog kluba s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor i odmah će se staviti na raspolaganje treneru Ronu Jansu.

"Srećan sam i zadovoljan. Ovog ljeta bilo je dosta interesa drugih klubova, ali za mene je postojao samo jedan idealan scenario, a to je Utreht. Izgradili smo nešto veliko prošle godine i želim biti dio toga duže. Ako pogledate što smo napravili u Evropi: fantastično. Dobre utakmice, veliki rezultati. Jedino što pomislite je: 'Želim biti ovdje, pomoći ekipi. I sada sam uspio. Utreht je za mene prekrasno mjesto, baš kao i Holandija. Mogu vratiti svoju porodicu na mjesto koje poznaju. To donosi mir i ključno je za mene - opet biti zajedno sa svojom porodicom. Naravno, trebalo je vremena. Bilo je nekoliko izazova, ali na kraju su oba kluba dobro sarađivala. Jako sam zahvalan na tome", rekao je Ale, koji je prošle sezone (2024/25) najprije iz "milionera" bio pozamljen španskom Leganesu, a u drugom dijelu sezone je nastupao za Utreht i na 18 mečeva postigao šest golova.

Na pitanje, koliko je u ovom trenutku spreman, odgovorio je u šali "91 odsto".

"Ne, ne mogu to tačno odrediti. Dio predsezone proveo sam u Dortmundu. Ako iko dobro poznaje svoje tijelo, to sam ja. Znam kada mogu biti vrijedan timu. Na terenu i izvan njega. Jedva čekam", dodao je centarfor, koji je u karijeri još igrao za Okser, Ajntraht Frankfurt, Vest Hem junajted i Ajaks.

