ZVANIČNO: Partizan doveo novog centra iz moskovskog CSKA

Tonje Džekiri potpisao za Partizan do kraja sezone, zvanično je potvrđeno iz kluba.

Novi košarkaš KK Partizan je Tonje Džekiri (31, 213 cm) koji stiže kao slobodan agent poslije raskida ugovora sa CSKA iz Moskve za koji je igrao posljednje dvije i po sezone. U pitanju je centar koji će tako direktno zamijeniti Tajrika Džounsa koji je danas predstavljen kao novi košarkaš Olimpijakosa.

Sa Džekirijem, koji je potpisao u posljednji čas za Partizan, nekoliko sati pred istek registracionog perioda u Evroligi, praktično je završena "rekonstrukcija" crno-bijelih koje je u međuvremenu preuzeo trener Đoan Penjaroja.

Džekiri je inače potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju produžetka saradnje na još jednu takmičarsku godinu, u zavisnosti od toga da li zadovolji svojim partijama. Radi se o nekadašnjem igraču Fenerbahčea, Uniksa, Asvela, Baskonije i još nekoliko manjih klubova koji je od 2023. godine igrao u VTB ligi za CSKA.

Imao je klauzulu u ugovoru po kojoj je mogao da ode iz Rusije u slučaju ponude kluba iz Evrolige, a Partizan u njemu vidi idealnu zamjenu za Tajrika Džounsa.

Ove sezone prosječno je bilježio 7,7 poena i 4,7 skokova za CSKA u VTB ligi.

