© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

ZVANIČNO: Partizan doveo novog centra iz moskovskog CSKA

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Tonje Džekiri potpisao za Partizan do kraja sezone, zvanično je potvrđeno iz kluba.

tonje dzekiri novi kosarkas kk partizan Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Novi košarkaš KK Partizan je Tonje Džekiri (31, 213 cm) koji stiže kao slobodan agent poslije raskida ugovora sa CSKA iz Moskve za koji je igrao posljednje dvije i po sezone. U pitanju je centar koji će tako direktno zamijeniti Tajrika Džounsa koji je danas predstavljen kao novi košarkaš Olimpijakosa.

Sa Džekirijem, koji je potpisao u posljednji čas za Partizan, nekoliko sati pred istek registracionog perioda u Evroligi, praktično je završena "rekonstrukcija" crno-bijelih koje je u međuvremenu preuzeo trener Đoan Penjaroja.

Džekiri je inače potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju produžetka saradnje na još jednu takmičarsku godinu, u zavisnosti od toga da li zadovolji svojim partijama. Radi se o nekadašnjem igraču Fenerbahčea, Uniksa, Asvela, Baskonije i još nekoliko manjih klubova koji je od 2023. godine igrao u VTB ligi za CSKA. 

Imao je klauzulu u ugovoru po kojoj je mogao da ode iz Rusije u slučaju ponude kluba iz Evrolige, a Partizan u njemu vidi idealnu zamjenu za Tajrika Džounsa.

Ove sezone prosječno je bilježio 7,7 poena i 4,7 skokova za CSKA u VTB ligi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Penjaroja o Tajriku Džounsu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

