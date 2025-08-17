Bugarin i Francuz sude Zrinjskom i Utrehtu: I jednog i drugog dobro znaju bh. klubovi, ali i "zmajevi"!

Georgi Kabakov i Benoa Bastijen delegirani su za mečeve plej-ofa Lige Evrope. Klubovi iz BiH, ali i reprezentacija, već su imali priliku da se susretnu sa njima.

Fudbaleri Zrinjskog će do kraja mjeseca imati priliku da naprave novi istorijski uspjeh na inostranoj sceni i nađu se u ligaškoj fazi Lige Evrope.

Mostarski klub je preko islandskog Breidablika stigao do plej-ofa drugog evropskog takmičenja po jačini, a protivnik za mjesto u glavnom dijelu takmičenja biće mu još jedan stari znanac, holandski Utreht.

Prvi meč igra se u Mostaru 21. avgusta, revanš u Utrehtu je sedam dana kasnije, a Evropska fudbalska federacija već je odredila arbitre za oba susreta.

Za hercegovački okršaj delegiran je Bugarin Georgi Kabakov, kojeg javnost u Bosni i Hercegovini poznaje od ranije. Upravo je 39-godišnji djelilac pravde iz Plovdiva sudio prošlosezonsku revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Borca i KI Klaksvika (3:1), nakon koje su crveno-plavi izborili plej-of i sigurno mjesto u Konferencijskoj ligi.

Kabakov je sudio i Željezničaru, prije 10 godina, u domaćem susretu sa Standardom iz Liježa (0:1) u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U junu 2022. godine bio je glavni sudija na meču BiH – Finska (3:2) u Ligi nacija B, dok je dva puta bio na centru kada su u pitanju mečevi juniorske bh. selekcije.

Revanš u Holandiji arbitriraće Francuz Benoa Bastijen (42), koji je takođe sudio i bh. klubovima i reprezentaciji.

Tako je Bastijen 1. oktobra 2020. godine dijelio pravdu u susretu Sarajeva i Seltika (0:1) u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok se u ulozi glavnog arbitra našao na utakmici kvalifikacija za EURO 2020 između Jermenije i BiH (4:2).

