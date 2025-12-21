Isplivale jezive slike Jelene Dokić: "Apsolutno odvratno, uznemirujuće i zlo"

Jelena Dokić je svima održala lekciju o novinarstvu, etici, društvenim mrežama i vještačkoj inteligenciji. Neko mora da je čuje i da konačno uvede red.

Nedavno je operisana Jelena Dokić, izvađen joj je miom (benigni tumor na materici), a zbog toga je opet bila na meti laži, prevara i izmišljenih vijesti. Mnogo puta do sada je nekada proslavljena teniserka pričala o užasnom tretmanu koji dobija u medijima, ali sada je bila posebno oštra.

Na internetu su se pojavile slike nje i njenog partnera koje su stvorene uz pomoć vještačke inteligencije. Na njima je Jelena Dokić navodno bez kose, u bolničkoj postelji, a uz sve to izmišljena je i vijest da je trudna. Burno se oglasila i istakla da je neophodno da se uvede red u medijsko izvještavanje.

Istakla je da naravno ona nije na slikama i obradovala nas vijestima da se odlično oporavlja. Naglasila je da je jako potresena jer je morala da gleda ovakve slike i istakla da ne razumije ljude koji rade ovakve stvari.

"Apsolutno odvratno, uznemirujuće i zlo.Nemam riječi za ovoliko lažnih vijesti, fotošopa i vještačke inteligencije.Ovo bi trebalo da budemo moj partner i ja jer sam navodno ne samo bolesna u bolnici već takođe i tudna. Nemam riječi za ove poremećene slike napravljene uz pomoć vještačke inteligencije.

Ne znam kako neko može da postavi nešto ovoliko neistinito i poremećeno i da bude u redu sa tim. Da neko može da koristi vještačku inteligenciju da bi postovao to na društvenim mrežama. Imala sam operaciju prije dvije nedjelje kako bih uklonila benigni tumor i oporavljam se sjano. Ova objava je željela da pokaže moj oporavak i kako izgledam kroz slike napravljene vještačkom inteligencijom. Čak su u to uvukli i mog partnera. Takođe, navodno sam i trudna.

Ovo je uznemirujuće na toliko mnogo nivoa. Nikada ne znate na kakvom je neko putu i kroz šta zaista prolazi dok pokušava da zatrudni, a onda objavite ovo. Izmišljenu sliku kako bi to moglo da izgleda. Čak su otišli tako daleko da su kroz vještačku inteligenciju napravili sliku ultrazvuka. Odvratno. Tako uznemirujuće.

Da neko izmisli ovako nešto i da iskoristi vještačku inteligenciju da bi pravio vijesti o meni i mom partneru je jasno prelaženje linije. Ovo mora da prestane. Često nas pitaju šta treba da se uradi kako bi društvene mreže bile bolje, ljepše i manje toksično mjesto. Sigurno je da treba uvesti pravila, zakone i kazne za nešto ovako okrutno treba da budu prvi korak.

Ja sam jaka osoba i mogu mnogo toga da izdržim, ali kada sam vidjela ovu lažnu sliku jako me je pogodila i uticala je mentalno na mene. Zamislite šta to može da uradi ljudima koji nemaju decenijsko iskustvo sa životom pod okom javnosti. To može da bude veliki problem. Nastaviću da se bavim ovim, nešto mora da se uradi", napisala je Jelena Dokić u svojoj objavi.

