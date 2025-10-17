Jelena Dokić objavila sliku i posramila sve: "Nije stvar u mršavljenju, mada znam šta ste mi pričali iza leđa"

Jelena Dokić se oglasila i još jednom pričala o velikoj mentalnoj borbi koju je preživljavala godinama.

Nekadašnja najbolja srpska teniserka Jelena Dokić nedavno je izdala knjigu u kojoj se bavi svojom mentalnom borbom i traumama koje je preživjela zbog svog oca Damira. Kada je on umro ponovo se bavila odnosom koji su imali, a koji je bio nasilan i pun zloupotrebe i trauma.

Nakon kraja teniske karijere doživjela je Jelena Dokić mnogo osuda pošto je pod lupom javnosti u Australiji. Njen život se prati iz minuta u minut, a često je tema bio i fizički izgled. Nekada profesionalna sportiskinja se vidno ugojila u jednom periodu, a zatim je i smršala.

Sada je postavila slike iz ta dva perioda i naglasila da njen post nije o mršavljenju nego o nekim mnogo bitnijim stvarima. Iako naravno, na prvi pogled svi pomisle da je stvar u tome kako je smršala.

Lekcija Jelene Dokić svima

"Ovo nije objava o mršavljenju. Sigurno ne za mene. Ali nažalost jako puno ljudi će prvo pričati o tome i to će biti prvi komentari.Nikada se nisam osjećala drugačije u glavi niti me je bilo sramota sebe kada sam bila veća. Ali veliki dio svijeta i našeg društva me jeste gledao drugačije i napadao me je zbog toga. Da li bi to bilo nešto što čujem iza leđa kao šapat ili u lice, preko komentara, na internetu i društvenim mrežama.

To kako sam izgledala spolja sam bila ja, to me je definisalo u njihovim očima. A onda sam osetila njihovu osudu. Ali da vam kažem nešto, niste definisani tuđim komentarima, negativnim mišljenjem ili osudom. Sve što je bitno je da se osećate dovoljno vredno i da zapamtite da odnos prema samom sebi ne treba da vam bude definisan drugima. Da nikada ne dozvolite da na vas utiče spoljna slika.

Zanimljivo je da sam ja ponosna na obje osobe na slikama i to nema nikakve veze sa težinom. Ovo su fotografije sa nekoliko godina razlike i to je osoba koja je prošla kroz razne izazove, uspjela je da ostvari ciljeve. Težina sa tim nema nikakve veze. Osoba na obje fotografije prolazi kroz teška vremena, odlučna je i ne odustaje.

Uvijek se trudim da budem pristojna, empatična, hrabra, saosjećajna i otporna. Moj ponos i samopoštovanje nemaju nikakve veze sa mojom težinom nego sam tim kakva sam osoba. Vaša vrednost nije definisana težinom već radom, pristojnošću, time što ste dobra osoba, skromnošću. saosećajnošću i otpornošću.

Ljepota i samopoštovanje nisu to kako izgledate spolja, nego kakvi ste iznutra. Nijedna ljepota ne sija tako sjajno kao ljepota srca. Potrebne su nam oči da vidimo dušu, a ne telo. Zaamtite, ako vas neko osuđuje zbog kilaže ili izgleda, to sve govori o njemu, a ne o vama. Budite pristojni i nikada nemojte nikoga ismijavati zbog izgleda", napisala je Jelena Dokić.