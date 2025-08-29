logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jelena Dokić hitno primljena u bolnicu

Jelena Dokić hitno primljena u bolnicu

Autor Dragan Šutvić
0

Drama za Jelenu Dokić nakon prenosa mečeva na US Openu za australijsku televiziju. Primljena je u bolnicu u Melburnu i čeka je operacija.

Jelena Dokić hitno primljena u bolnicu Izvor: Instagram/printscreen/dokic_jelena

Legendarna teniserka Jelena Dokić primljena je u bolnicu nakon meča na US Openu koji je komentarisala. Dokićevoj je pozlilo i u roku od sat vremena već je bila u bolnici zbog, kako sama kaže, problema koji ima već duže vrijeme, a koji je ignorisala. Ona se oglasila iz bolnice i objasnila da je sada već mnogo bolje.

Kako je ispričala, Jelena Dokić ima veliki miom na materici što je "potcijenila i ljekari su joj govorili da je to nešto bezazleno", dodavši da su se simptomi posljednjih mjeseci pogoršali i da je to upozorenje za sve žene.

Ona je imala ozbiljne bolove i obilno krvarenje zbog čega će kasnije ove godine morati na operaciju.

"Ali želela sam da podijelim ovo kao podsjetnik i upozorenje o zdravlju, posebno žena i našem reproduktivnom zdravlju. Imam prilično veliki miom (nekancerogeno zadebljanje u materici). Bio je otpisan kao nešto nebitno (mnoge žene ga imaju i žive s tim). Navodno. Šta god to značilo. I dok to zaista može biti slučaj, da, mnogi ga imaju bez većih problema, isto tako ima i dosta žena koje su pogođene veličinom, bolovima, upalama i krvarenjem. Što se i meni dogodilo. Trebaće mi operacija kasnije ove godine da ga uklonim", napisala je Dokićeva na Instagramu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Dokić Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC