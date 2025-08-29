Jelena Dokić hitno primljena u bolnicu

Drama za Jelenu Dokić nakon prenosa mečeva na US Openu za australijsku televiziju. Primljena je u bolnicu u Melburnu i čeka je operacija.

Izvor: Instagram/printscreen/dokic_jelena

Legendarna teniserka Jelena Dokić primljena je u bolnicu nakon meča na US Openu koji je komentarisala. Dokićevoj je pozlilo i u roku od sat vremena već je bila u bolnici zbog, kako sama kaže, problema koji ima već duže vrijeme, a koji je ignorisala. Ona se oglasila iz bolnice i objasnila da je sada već mnogo bolje.

Kako je ispričala, Jelena Dokić ima veliki miom na materici što je "potcijenila i ljekari su joj govorili da je to nešto bezazleno", dodavši da su se simptomi posljednjih mjeseci pogoršali i da je to upozorenje za sve žene.

Ona je imala ozbiljne bolove i obilno krvarenje zbog čega će kasnije ove godine morati na operaciju.

"Ali želela sam da podijelim ovo kao podsjetnik i upozorenje o zdravlju, posebno žena i našem reproduktivnom zdravlju. Imam prilično veliki miom (nekancerogeno zadebljanje u materici). Bio je otpisan kao nešto nebitno (mnoge žene ga imaju i žive s tim). Navodno. Šta god to značilo. I dok to zaista može biti slučaj, da, mnogi ga imaju bez većih problema, isto tako ima i dosta žena koje su pogođene veličinom, bolovima, upalama i krvarenjem. Što se i meni dogodilo. Trebaće mi operacija kasnije ove godine da ga uklonim", napisala je Dokićeva na Instagramu.

