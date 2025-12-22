logo
Vraća se noćna mora svih napadača: Radovali se njegovoj penziji, a on se odmah predomislio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jedan od najboljih golmana 21. vijeka Niklas Landin ipak će igrati za Dansku na Evropskom prvenstvu 2026.

niklas landin Izvor: Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od najboljih rukometnih golmana 21. vijeka Niklas Landin ipak će braniti na Evropskom prvenstvu 2026. godine. Landin se povukao iz reprezentacije Danske nakon zlatne medelja na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu, što je bila "radosna" vijest za sve napadače, međutim ipak se predomislio i opet će im biti noćna mora.

O čemu se radi? Landin je dio proširenog spiska reprezentacije Danske za ovaj turnir koji se, između ostalog organizuje u Danskoj (igra se i u Norveškoj i Švedskoj), odnosno biće u "stanju pripravnosti" za kritične trenutke pred kraj turnira.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

To znači da će Landin biti specijalno oružje Danske za završnicu turnira, odnosno tada će se najvjerovatnije smjenjivati sa sjajnim Emilom Nilsenom - inače golmanom Barselone. Osim njih dvojice, na širem spisku su i Mikel Lekvist i Bertram Obling, dok je precrtan Kevin Miler.

"Želim imati mogućnost da ga pozovem - to je dobra sigurnost za nas", rekao je izbornik Nikolaj Jakobsen pred početak turnira i dodao je da je Tonas Arnoldsen takođe na spisku, pošto postoji mala mogućnost da zaigra uprkos povredi potkolenice.

Evropsko prvenstvo u rukometu igra se od 15. januara do 1. februara, a učestvovaće i Srbija.

Ko igra na Evropskom prvenstvu 2026?

  • Grupa A: Njemačka, Španija, Srbija, Austrija
  • Grupa B: Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunija
  • Grupa C: Norveška, Francuska, Češka, Ukrajina
  • Grupa D: Farska Ostrva, Slovenija, Švajcarska, Crna Gora
  • Grupa E: Švedska, Hrvatska, Holandija, Gruzija
  • Grupa F: Island, Mađarska, Italija, Poljska

Tagovi

Rukomet Danska

