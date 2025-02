"Jedna od najružnijih stvari koje sam ikada vidio": Danci zgroženi potezom Hrvata, tako se ne igra rukomet

Danska javnost i reprezentativci jako su ljuti zbog grubih startova igrača Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva.

Danska je četvrti put zaredom uspjela da postane prvak svijeta u rukometu, a generacija Matijasa Gidsela, Simona Pitlika, Rasmusa Laugea i Emila Nilsena je sada u finalu dobila Hrvatsku. Možda i simbolično jer je prvo dansko zlato u rukometu došlo 2008. godine upravo protiv Hrvata.

Ipak nije mogao ovaj meč finala Svjetskog prvenstva da prođe bez incidenata. Prvo je Marko Mamić zaradio isključenje i direktan crveni karton u 19. minutu meča kada je u kontri grubo startovao na Rasmusa Laugea. Samo nekoliko minuta kasnije Zvonimir Srna je udario Matijasa Gidsela po licu i isključen je, a jedan od igrača Hrvatske je bijesan ušao u klinč sa Dancima.

Ipak najveći incident se desio kada je Mateo Maraš nagazio najboljeg strijelca i igrača ovog Mundijala. Dok je na zemlji bio fantastični danski srednji bek Matijas Gidsel Maraš novi rukometaš Pari Sen Žermena, 24-godišnji desni bek iz Splita mu je stao na nogu. Pogledajte taj momenat:

Le MVP du Mondial , Mathias Gidsel , a subi de nombreux coups par la défense ...



Danci bijesni, kažu da ovo može u Zagrebu

Jedan od igrača koji su najviše bili bijesni zbog svega što se desilo bio je Simon Pitlik. On je prvi dotrčao do isključenog Mamića u 19. minutu poslije starta na Rasmusu Laugeu, a poslije meča se oglasio i žalio se na igru rivala. Iako su hrvatski navijači vikali sudijama da su "lopovi" nezadovoljni suđenjem, on je imao nešto da kaže o kriterijumu.

"Neko treba da objasni Hrvatima da se tako ne igra rukomet. Može to da im prođe možda u Zagrebu, gdje su sudije na njihovoj strani. Prekršaji koje su pravili su ludosti. Jedino nas tako mogu pobijediti. Nije im uspjelo jer smo mi pametniji. Dobili su glupa isključenja i igrali su s previše emocija. Odigrali su oni puno dobrog rukometa, ali nije to bilo protiv nas", rekao je lijevi bek Danske.

Povodom gaženja Gidsela koji je na ovom meču postigao deset golova oglasio se i nekadašnji trofejni danski rukometaš Klaus Meler Jakobsen. On je sada stručni konsultant i bio je šokiran potezom Maraša. "To je prljav potez, tako stati na nogu protivnika. Takav ispad ne pripada nigdje i strašno me ljuti. To je zaista ružno za vidjeti. Tako stati na zglob Matijasa Gidsela... To je jedna od najružnijih stvari koje sam ikada vidio", šokirano je govorio on.

