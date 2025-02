Hrvati uz Tompsona slave srebro, a ovako je to bilo u Danskoj: MONDO na licu mjesta, jednom čovjeku su svi klicali

Pogledajte i kako su Danci u Kopenhagenu slavili osvajanje svjetskog zlata u rukometu. /Od reportera MONDA Nemanje Stanojčića iz Kopenhagena./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Iz Osla su se istog dana vratili finalisti Svjetskog prvenstva u rukometu. Danci su došli u Kopenhagen da proslave zlato, Hrvati u Zagreb da slave srebro. Na Trgu Bana Jelačića hrvatski rukometaši to su radili uz kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona. Kako su to uradili u Danskoj? Na potpuno drugi način. Bez previše pompe, uz desetak hiljada ljudi okupljenih na trgu ispred Gradske skupštine u Kopenhagenu.

S obzirom na to da je let za povratak u Beograd kasno uveče, a da se po gradu i u hotelu u kom sam smješten uveliko govori da zlatni rukometaši stižu u 16.30 i da će da bude organizovan doček, odluka je bila laka. Malo šetnje kroz grad, pa onda da pogledam i kako sve to izgleda u glavnom gradu Danske.

Na jednoj od televizija je od 14 sati počeo sa emitovanjem studio koji je pratio igrače od kretanja iz Osla do sletanja i vožnje autobusa. TV ekipa je bila uz njih, bilo je prenošeno uživo. Oprostićete što ne znam šta su pričali. Bilo je na danskom. Čim su sletjeli u Kopenhagen brzo su se uputili ka autobusu i tu su imali male pauze zbog autograma i fotografisanja sa ljudima koji su im prilazili, svima su izašli u susret.

Uz pratnju policije do Skupštine grada

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Sa aerodroma su se uputili ka Trgu, uz malo skretanje. Otišli su do jednog od hotela koji se nalazi usput i tamo im je priređen mali prijem u znak zahvalnosti. Neki su se uhvatili za pivo, neki za hranu, pa su se poslije desetak minuta uputili ka mjestu gjde ih je čekao narod koji se polako okupljao ispred.

Policajci su se postarali da nema nikakvih problema na putu, sa sirenama i pod rotacijom su dovezli autobus pravo do gradske Skupštine, ispred desetak hiljada okupljenih ljudi. Od onih najmlađih koji su bili u kolicima sa roditeljima, do onih starijih koji su pamtili i neke starije generacije.

Izlazak šampiona, ovacije i aplauzi

Čim su izašli iz autobusa pred okupljen narod uslijedili su aplazi i ovacije. Postavljena je bila improvizovana bina ispred stepenica i na nju su se peli svi, jedan po jedan. Narod je to znao da pozdravi gromoglasnim aplauzima.

Svako od njih je uzeo pehar, pa proslavio četvrto uzastopno svjetsko zlato tako što ga je podigao u vazduh četiri puta. Većina je to uradila, neki su stali na jednom podizanju. Svako od tih podizanja ispraćeno je sa glasnim povicima "Eeeeeee" i tako u krug. Uz poneko "Danska, Danska". Najveći šou napravio je selektor Nikolaj Jakobsen koji je od njih tražio da budu glasniji, što su i učinili na njegov zahtjev.

Klicalo se jednom čovjeku!

Poslije toga su svi oni ušli u zgradu Skupštine grada i tamo ih je dočekalo nekoliko političara. Njihova imena ne znam, ali su izazvali aplauze i ljudi koji su bili ispred. Nisam razumio njihove govore, osim jednog gospodina koji je spomenuo Gerija Linekera i to kako je "fudbal igra u kojoj 22 igrača trče za loptu i Nijemci uvek pobijede". Istu analogiju upotrijebio je za rukomet i za Dance što je izazvalo smijeh i aplauze i rukometaša.

Poslije toga su rukometaši izašli na terasu. Mnogo je manja nego čuveni beogradski Balkon na kome se proslavljaju uspjesi. Izlazili su po četvorica-petorica i ponovo su podizali pehar i slavili sa publikom. Sve je išlo uobičajeno i po protokolu, dok se nije pojavio jedan čovjek - Matijas Gidsel (25).

On već ima status legende u Danskoj. Njegovo ime klicali su više puta, tražili su da se vrati na terasu, pa je to morao da učini. Jednostavno, obožavaju ga. Skandirali su njegovo ime, aplaudirali, morao je da im se oduži. On je sa reprezentacijom osvojio tri svjetska zlata (2021, 2023. i 2025. godine). Nije bio u sastavu 2019. godine, ali je tada dominirao jedan drugi Danac - Mikel Hansen (37). Ipak je on ispred Matijasa, on ima status božanstva u ovoj zemlji. Bar za sada... Ima tri svjetska, dva olimpijska i jedno evropsko zlato. Gidsel ima tri sa SP, jedno sa Olimpijskih igara i još mu fali najsjajnije odličje sa Evropskog prvenstva

Kada se i on vratio unutra, pred narod je izašao selektor Jakobsen i obratio se okupljenima. Više puta je upotrijebio reč "tak" što znači "hvala", tako da pretpostavljam da se zahvaljivao mnogima na podršci i na svemu. Ispratili su ga aplauzima.

Nije tu bio kraj. Svi okupljeni su onda počeli da pjevaju dansku himnu. Svi zajedno, horski. Ne znam riječi njihove himne, ali moram da priznam da je bio poseban osjećaj biti dio svega toga. Bilo je hladno, oko dva stepena, ruke su se "zaledile", pa je sve to bio znak da je vrijeme za odlazak ka hotelu, pa na aerodrom. Slavlje je prošlo savršeno, bez previše pompe, bez pirotehničkih sredstava i haosa. Tako to rade Danci...

