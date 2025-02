Hrvati razbijeni u Oslu! Danska svjetski šampion četvrti put zaredom

Rukometaši Danske ponovo su najbolji na svijetu.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Ne može Danskoj niko ništa! Matijas Gidsel, Emil Nilsen i njihova družina su na kraju dominirali i u finalu Svjetskog prvenstva. Savladali su Hrvatsku 32:26 (16:12) i tako potvrdili da im nema ravnih. Nakon zlata 2019 u Danskoj i Njemačkoj, 2021. u Egiput i 2023. u Poljskoj i Švedskoj sada su u Oslu četvrti put zaredom postali prvaci svijeta.

Uspijevala je Hrvatska da se drži u prvom delu igre, ali poslije 11:9 nikada više nisu bili ni blizu da zaprijete rukometašima Nikolaja Jakobsena. Kada je krenula serija golova na startu drugog poluvremena Hrvati nisu znali šta ih je snašlo, a kada je bilo 24:14 već na 20 minuta do kraja je ovo finale bilo gotovo. Prepolovili su tu prednost Hrvati na šest minuta do kraja, bilo je 28:23, ali to je bilo sve.

Na kraju je pored sjajnog Nilsena na golu najbolji u timu Danske bio Gidsel sa 10 golova, a skoro svi koji su se našli na terenu dali su golove. Emil Madsen je izvodio penale i dao je četiri gola, pet je imao Jakobsen, po tri Hnsen i Pitlik. Kod Hrvatske Ivan Martinović je dao šest, Šoštarić pet...

Na kraju je meč obilježila i tuča u 19. minutu kada je 30-godišnji Marko Mamić napravio jako grub faul u kontri tima Danske. Nisu Danci dali na sebe pa su nasrnuli na njega i napali ga, a on je dobio direktan crveni karton. Samo nekoliko minuta kasnije Zvonimir Srna je udario Matijasa Gidsela po licu i opet smo vidjeli koškanje, ali sve se brzo smirilo.

Kako su Danci dominirali?

Brutalno! Sve je počelo pobjedom nad Alžirom 47:22 (20:11), zatim je i Tunis pregažen 32:21 (17:7), a Italijani su poniženi 39:20 (18:8).U drugoj fazi je Njemačka dobila lekciju 40:30 (24:18), a Švajcarska je pobijeđena 39:28 (18:11). Na kraju je pala i Češka 28:22 (12:10) u rezultatski poitpuno nebitnom meču. Brazil je bio rival u četvrfinalu i poražen je 33:21 (15:12), a Portugal je pao u polufinalu 40:27 (20:16). Hrvati su na kraju još i dobro prošli.

