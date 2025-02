Odbrana godine donijela bronzu, ovakav Mundijal se ne pamti: Karabatić gledao čudo osporavanog saigrača

Šarl Bolzinger je uz Remija Debonea na golu gledan kao najslabija karika Francuske. E, pa sada je upravo on donio bronzu svom timu!

Izvor: @ManuRouxJO/x

Kakvo Svjetsko prvenstvo gledamo! Iako jegolman Portugala Gustavo Kapdevil bio igrač utakmice, čuvar mreže Francuske Šarl Bolzinger je odbranom u posljednjem napadu donio pobjedu Francuskoj 35:34 i bronzu na ovom Mundijalu! Gledali su to i slavili Karabatići - Nikola koji je bio na tribinama i Luka koji je sjedio na klupi.

Osim dva golmana, najbolji na meču bio je Ajmerik Min sa 10 golova, dok je Dilan Nai dao šest. Po četiri su imali Žilijen Bos i Ludovik Fabregas. Kod Portugala Kiko Košta i Viktor Iturica su imali po sedam, a Martim Košta pet golova.

Kiko Košta je nestvarnim golom "ispod ruke" na dva minuta do kraja izjednačio na 33:33, ali onda je Prandi "izmislio" nevjerovatan pas kojim je Fabregasa izbacio samog pred gol i povela je Francuska. Uspio je Leonel Fernandes da pogodi za izjednačenje 34:34, a na pola minuta do kraja zvala je Francuska tajm-aut, u momentu kada im je zaprijećeno pasivnim napadom. Sviran je odmah sedmerac za Francuze, a Min ga je pogodio i Portugal je morao da zove minut odmora na 19 sekundi do kraja. Portugal je imao šansu da izjednači preko Aree na krilu, ali je bukvalno glavom to odbranio Šarl Bolzinger i donio je bronzu svom timu!

Meč je počeo vođstvom Francuza 3:1, ali vrlo brzo se vratio Portugali kada su stigli na 3:3 držali su se u egalu sve do kraja prvog poluvremena kada je pobjegla ekipa "trikolora" na 18:15. Ipak, već na startu drugog poluvremena Portugalci su stigli na 20:20, a onda su uz sjajnog Kapdevila na golu "pobjegli" na 26:24. Nai i Mem su poravnali i na 12 minuta do kraja je bilo 26:26. Šarl Bolzinger se probudio u drugom dijelu i uspio da donese Francuzima šansu da se odlijepe na 30:28, ali je Antonio Arela na četiri minuta do kraja izjednačio na 31:31. Na kraju je sve riješeno sjajnom odbranom Bolzingera.

Sada čekamo 18 časova i meč Hrvatske i Danske u finalu gdje će se podijeliti one najsjajnije medalje.