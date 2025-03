Zašto je Partizan istjeran iz Beograda? Crno-bijeli doživjeli linč, a sad moraju da igraju van Srbije

Rukometaši Partizana će nakon nereda na oba meča četvrtfinala Evrokupa morati da se pomjere iz Beograda i Srbije i da igraju na neutralnom terenu.

Izvor: MN PRESS

EHF je donio odluku, rukometaši Partizana će dočekati AEK na neutralnom terenu. Nakon nemilih događaja na oba meča sa timom iz Atine u četvrfinalu, EHF je donio odluku da se meč revanša četvrfinala odigra na neutralnom terenu, a vrlo vjerovatno i bez prisustva navijača.

"Evropska rukometna federacija je donijela odluku nakon drugog meča četvrfinala EHF Evrokupa između RK Partizana i AEK-a iz Atine koji je 30. marta odgođen zbog bezbjedonosnih problema u areni u kojoj je igran. EHF je u ponedjeljak odlučio da će meč biti prebačen na neutralni teren koji neće biti ni u Srbiji ni u Grčkoj. Tačna lokacija će biti objavljena blagovremeno. Zbog problema sa sigurnošću u nedjelju uveče, EHF razmišlja da meč bude odigran bez prisustva gledalaca. Biće pokrenuta pravna evaluacija nedjeljnog meča. EHF zbog toga naglašava da je cilj da se sportski rezultat meča odluči na terenu, dok u isto vrijeme razmatra pravnu odgovornost oba kluba zato što četvrfinale nije moglo da bude odigrano kako je unaprijed bilo određeno", navodi se u saopštenju EHF-a.

A šta se zaista desilo? Zbog čega će poslije 27:22 u prvom meču i prednosti od pet golova koju je AEK stekao u svojoj punoj hali, taj minus crno-bijeli morati da brane potpuno van svoje države i bez svojih navijača? Na oba meča smo vidjeli nemile scene, ali samo ovaj duel u Beogradu nije odigran.

Šta se desilo u Atini i Beogradu?

Prvi meč odigran je u Atini, a tada je AEK pobijedio. Ipak, nakon meča do srpskih medija je došla informacija da su navijači atinskog tima bili tik iza gola, da su cijeli meč vrijeđali i psovali golmane crno-bijelog tima. Takođe su navijači bili odmah do aut linija odakle su vrijeđali, pljuvali i vukli igrače Partizana, a uz sve to su kod sebe imali palice, boksere, noževe... Takođe je viđena i zastava Velike Albanije, ali je meč odigran.

Kada je AEK došao, nisu dočekani prijateljski. Ipak, nekoliko ubačenih petardi je bilo mnogo manje od onoga što se desilo u Atini. Igrači AEK-a su odmah na početku zagrijavanja riješili da se povuku sa meča i zbog toga sada duel neće biti odigran na domaćem terenu pred "grobarima".