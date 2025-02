"Uništićemo Hrvate, nemaju šta da traže": Slavni sportista izjavom podigao tenzije pred finale

Pratićemo meč Danske i Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva, iako Melgor tvrdi da neće biti neizvjesno.

Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u rukometu došlo je do samog kraja - u Oslu će se u nedelju uveče za titulu boriti Danska i Hrvatska, a pred meč su počela i sitna "peckanja" sa sjevera Evrope. Iako mnogi Dansku smatraju favorit, Hrvatska ne može da bude otpisana jer je prikazala impresivnu igru protiv Francuza u polufinalu i zasluženo se bori za trofej.



Takvo mišljenje ne dijeli iskusni danski rukometaš Henrik Melgor (40). Po njegovim riječima, Hrvatska će biti pregažena u finalu Svjetskog prvenstva, a Danska ima preko 40 igrača koji mogu da igraju za reprezentaciju na najvišem mogućem nivou. Možda je malo neskromno, ali mu samopouzdanja očigledno ne manjka.

"Hrvatska? Ma, uništićemo ih. Nemaju oni šanse. OK, jesu oni brzi i jako fizički spremni, ali protiv nas jednostavno nemaju šta da traže. Izdominiraćemo ih kao i sve do sada na ovom turniru. Bićemo jednako superiorni kao što smo to bili protiv svih", rekao je Melgor koji se nalazi na širem spisku od 35 igrača, ali vjerovatno neće biti u konkurenciji za meč jer selektor ima izuzetno raspoložene bekove koji odrađuju posao u odbrani, što je inače njegov najjači adut.

Henrik Melgor je do sada za Dansku nastupio čak 229 puta, ali je na ovom turniru odigrao svega sedam minuta protiv Tunisa na otvaranju. Ostatak vremena proveo je na tribinama. U reprezentaciji je debitovao 2006. godine, a osvojio je dva olimpijska i tri svetska zlata. Pored toga ima još i srebrnu medalju sa Olimpijskih igara, srebrnu medalju sa Svjetskog prvenstva, kao i dvije srebrne i jednu bronzanu medalju sa Evropskih prvenstava.

Meč Danske i Hrvatske igra se od 18:00, po mišljenju kladionica tim sa sjevera Evrope je apsolutni favorit. To govori i kvota od samo 1,15 na pobjedu danskog tima, što je gotovo nevjerovatno kada se ima u vidu da je riječ o finalu Svjetskog prvenstva. Uvertira za posljednji meč turnira biće okršaj za treće mjesto između Francuske i Portugala.