Trener Denvera molio Nikolu Jokića da ne igra: Njegov odgovor ga ostavio bez teksta, zato je MVP

Nikola Jokić je zbog povrede dobio savjet trenera i ljekara da ne bi trebalo da igra protiv Oklahome, ali nisu pomogle ni molbe.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednom perfektno za Denver. Samo 24 sata poslije bolnog poraza od Oklahome, Denver je pobijedio 140:128 uz MVP partiju Nikole Jokića koji je još jednom samo dokazao da je najbolji igrač na svijetu, bez ikakvog premca.

Kao da nije mogao da promaši, Jokić je šutirao 15 od 24 iz igre, tako da je susret završio sa čak 35 poena, imao je 18 skokova i osam asistencija. I jasno je i njemu da je najveći MVP kandidat jer igra košarku života, ali se ne miješa u odluke sudija...

Međutim, kada dođe do glasanja, trebalo bi uzeti i u obzir koliko se Jokić daje ekipi. Tako je prethodne noći na sopstveni rizik igrao protiv Oklahome, iako mu je trener Majkl Meloun zabranio. Dobro znamo da igra svaku utakmicu sa više od sto odsto, da dobija nikad veće batine, a da to arbitri ignorišu.

"Meloun je pokušao da ubijedi Jokića da preskoči utakmicu u ponedjeljak kako bi odmorio svoj lijevi članak, kao i desni lakat koji je povrijedio u nedjelju, što je uticalo na lošu šutersku partiju (šut iz igre 10-od-23, šut za tri poena 2-od-10) u tom porazu. Dok je iznosio svoje argumente preko poruka, Meloun je podsjetio Jokića da je igrao 39, 38, 44 i 41 minut u prethodna četiri meča Denvera", piše ESPN.

Naravno, nije to bilo dovoljno ubjedljivo da bi Nikolu Jokića spriječilo da pomogne svom timu, tako da ga je samo 24 sata poslije problema sa laktom, ranije i člankom, vodio do pobjede kao da mu se ništa nije desilo. To je samo dokaz da je najbolji igrač planete u ovom trenutku.

