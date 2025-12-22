"Mnogi zato ne mogu da me čuvaju": NBA pojačanje Partizana ima najčudniju mehaniku šuta

Kameron Pejn je novi košarkaš Partizana, a jedna od stvari po kojoj je poznat jeste i njegov način šuta odnosno izbačaj koji ima.

Kameron Pejn (31) novi je košarkaš Partizana. Sam je na društvenim mrežama potvrdio da dolazi u redove crno-bijelih i biće veliko pojačanje za nastavak sezone. Pokriva pozicije pleja i beka i od njega se očekuje da zamijeni Karlika Džounsa koji je u procesu rehabilitacije i čiji povratak na parket se čeka.

Pejn ima višegodišnje iskustvo igranja u NBA ligi, ali postoji i jedan detalj koji privlači veliku pažnju. U pitanju je njegov šut, tačnije njegov izbačaj prije samog šuta. Ima zaista neobičan način na koji se priprema za šut što je često izazivalo reakcije mnogih.

Ljevoruk je i način na koji šutira možda deluje neobično, ali pogađa. Pitali su se mnogi zašto mu niko nije promijenio mehaniku šuta, ali je on dao vjerovatno najbolji odgovor na to. Zašto mijenjati nešto što funkcioniše?

"Hoćete da pričate o mom šutu? Na kraju dana - ulazi. To je najvažnije. Radim na tome. Okej, znam da ga nazivaju ružnim šutom i to je okej. Međutim, dokle god ulazi, sve je dobro. Ako je potrebno da uzmem 10 ružnih šuteva i da pogodim nego 10 dobrih koji ne ulaze, jasno je šta biram. Ljudi će uvijek imati nešto da kažu i to je prirodno u NBA ligi. Ima i dosta desnorukih igrača čiji izbačaji djeluju ludo, ali niko tome ne priča, jer šutiraju desnom rukom", poručio je Pejn u jednom od prethodnih intervjua.

Nikada Kameronu nije smetalo to što ljudi komentarišu njegov izbačaj i što uglavnom koriste neke neprikladne riječi da opišu to.

"Drugačije je kada ste ljevoruki. Mnogi ljudi dođu i rade sve desnom rukom. Ja sam na neki način unikatan. Mnogi ne mogu da me čuvaju zbog toga i načina izbačaja. Bogu hvala na tome. Zbog te mehanike defanzivci su mi na lijevoj strani, ali ja šutiram sa desne. To je moj način šuta, na taj način rijetko vidim čuvara prije šuta, tako da bih rekao da sve vreme vidim obruč što je kul", jasan je Pejn.

Kako je Pejna služio šut?

Kameron Pejn je draftovan kao 14. pik 2015. godine od strane Oklahome. Igrao je još za Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki, Filadelfiju i Njujork Nikse u NBA ligi. Ukupno je odigrao 477 mečeva i ima prosjek od 7,8 poena, 3,2 asistencije i 2 skoka po meču.

"Ima takav izbačaj od kada sam ga prvi put vidio da igra, to je njegov šut. Ako ulazi, ulazi. Ne postoji slika ili statistika ili nešto tako što to može da oslika. To je njegov šut, vjeruje u njega i šutira. Zašto bi bilo šta mijenjao?", poručio je njegov nekadašnji saigrač Džoš Hart.

Najbolju sezonu u šutu za tri poena Pejn je imao u Finiksu 2021. godine gdje je šutirao 44 odsto za tri. Vidjećemo kako će se snaći u evropskoj košarci.