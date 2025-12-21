Partizan doveo prvo pojačanje Đoanu Penjaroji: Amerikanac iz NBA stiže da riješi probleme

Američki košarkaš Kameron Pejn biće predstavljen kao igrač Partizana odmah nakon što Đoan Penjaroja preuzme ulogu trenera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaški klub Partizan dogovorio je saradnju sa španskim trenerom Đoanom Penjarojom, a odmah nakon njega u klub će stići i novi igrač! Kao što je najavljeno prethodnih dana, crno-bijeli dres oblači iskusni NBA košarkaš Kameron Pejn, sa kojim je Žarko Paspalj potvrdio pregovore na nedavno održanoj godišnjoj konferenciji srpskog kluba.

Portal "Telesport" objavio je da je će Pejn zaraditi 950.000 evra na osnovu ugovora do kraja sezone, a želja kluba je da nadoknadi odsustvo Karlika Džounsa, koje se pokazalo kao nerješiv problem.

Bilo je sasvim očekivano da Partizan prvo angažuje novog trenera, pa da uz konsultacije sa njim zaključi da li je Pejn potreban ekipi. Crno-bijeli su pitanje trenera riješili, a sada će dolaskom Kamerona Pejna dobiti još jednu izuzetno kvalitetnu opciju na bekovskim pozicijama, pošto Amerikanac igra i kao plejmejker i kao šuter.

Pejn je na draftu 2015. godine bio 14. pik i tada ga je izabrala Oklahoma za koju je igrao prve dvije sezone u najjačoj ligi na svijetu. Uslijedile su utakmice u dresu Čikaga i Klivlenda, pa avantura u Kini i Razvojnoj ligi koju je dobro znao sa početka karijere, a zatim i nova šansa u društvu najboljih. Igrao je prethodnih sezona za Finiks, Milvoki, Filadelfiju i na kraju Njujork, u kojem je završio prethodnu sezonu.

Tokom jeseni je Pejn imao ugovor sa Indijanom, ali je on ubrzo raskinut i za Kamerona nije bilo mjesta u NBA ligi. Dugo se američki košarkaš nadao pozivu nekog drugog tima, ali kako ponude nisu stizale postalo je sve izvjesnije da će karijeru nastaviti u Evropi. Partizan ga je zvao tokom ljeta, zatim i tokom jeseni, a tek u zimu potpisan je ugovor sa iskusnim košarkašem koji bi trebalo da donese veliki kvalitet u crno-bijeli tabor.

Prije nedjelju dana pisalo se da je Partizan spreman da plati 1,3 miliona evra, a Kameron Pejn bi u tom slučaju potpisao ugovor do kraja sezone. Naravno, američki košarkaš bi vjerovatno u tom periodu maštao o povratku u NBA ligu, ukoliko se brzo privikne na Evropu i počne da bilježi dobre partije.

Tokom profesionalne karijere Kameron Pejn je odigrao 477 mečeva u ligaškom i još 72 meča u plej-of delu NBA sezona. Na ligaškim mečevima prosječno je bilježio 7,8 poena, 3,2 asistencije i dva skoka po meču, dok je u doigravanju bio nešto slabiji sa 5,5 poena, dve asistencije i 1,5 skokom na utakmici.