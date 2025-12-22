Nezapamćeni potres pred Australijan open: Čovjek koji je "prevario" Đokovića će biti nagrađen

Velike promjene na Australijan openu.

Izvor: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi čovjek Australijan openaKrejg Tajli planira da napusti ovaj turnir, javlja dobro obaviješteni "Najn" iz Melburna. Navodno, Tajli je dobio ponudu da postane prvi čovjek američkog tenisa, odnosno da preuzme rukovođenje US Openom i to bi trebalo da se desi poslije ovogodišnjeg "srećnog slema".

Tajli se naljutio što je informacija procurila u javnost prije nego što je Australijan open završen, pošto je svjestan da će mu to sada samo stvoriti neprilike jer se "iza leđa" dogovarao sa Amerikancima.

Izvor: EPA/JAMES ROSS

Tajli je dvije decenije na čelu Australijan opena i u njegovoj eri je ovaj turnir dostigao vrhunac popularnosti, pa se Amerikanci sad nadaju da bi isto mogao da učini i sa US Openom - koji u ovom trenutku važi za najmanje atraktivan od četiri grend slema. Zato mu je ponuđeno da bude i generalni direktor Teniskog saveza SAD, kao i da vodi najveći turnir u ovoj zemlji, s tim da je sve to trebalo da bude sakriveno od javnosti.

"Iako u ovom trenutku nemamo nikakve novosti za javnost, uvjereni smo da će naš naredni generalni direktor nastaviti da gradi na dugogodišnjoj posvećenosti USTA razvoju tenisa u zajednicama širom Sjedinjenih Država i podizanju US Opena kao najveće scene našeg sporta", navodi se u saopštenju Teniskog saveza SAD.

Ukoliko Tajli potvrdi odlazak iz Teniskog saveza Australije, nije jasno da li bi i dalje nadgledao predstojeći Australijan open, koji počinje 18. januara i traje do kraja tog mjeseca.

Kako je Tajli prevario Đokovića?

Dok se čeka potvrda o tome da li će Krejg Tajli preuzeti Amerikance, vrijedi podsjetiti da je ovaj direktor Australijan opena "prevario" Novaka Đokovića 2022. godine.

Upravo na njegov blagoslov je Nole došao u Melburn za vrijeme pandemije, kada mu je garantovano da je dovoljno što kod sebe ima papir da je "preležao" korona virus. Međutim, tada kreću komplikacije, uplitanje politike i ko zna čega još sve, poslije čega je Đoković deportovan iz Australije.