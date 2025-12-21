logo
"Da sam na Đokovićevom mjestu, nikad to ne bih uradio": Bivši as vrlo dobro pamti kako ga je Novak osramotio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji teniski as Markos Bagdatis govorio je o šansama Novaka Đokovića u eri Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Markos Bagdatis o penzionisanju Novaka Đokovića Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najbolji teniser u istroriji Novak Đoković pokušaće da osvoji 11. trofej na Australijan openu, ali će imati izuzetno zahtjevan zadatak protiv favorizovanih Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Ovo će biti vjerovatno jedna od njegovih posljednjih šansi za titulu na nekom od najvećih turnira, ali u ovom momentu ne izgleda kao da će Đoković uskoro "svirati kraj". Njegov nekadašnji rival Markos Bagdatis kaže da na njegovom mjestu još uvijek ne bi digao ruke od tenisa.

Novak je završio 2025. godinu među četvoricom najboljih, osvojio je dvije titule i plasirao se u sva četiri polufinala na grend slemovima.

"Iz godine u godinu, šanse su sve manje i manje, to je sigurno. Ali on je i dalje tu, i dalje je među pet najboljih igrača na svijetu, i dalje se takmiči sa prvom trojicom i konkurentan je", kaže nekada osmi teniser svijeta i dodaje:

"Dakle, on je još uvijek tu. Ali koliko dugo, mislim da zavisi samo od njega, posebno od njegovog uma, da li i dalje uživa u tome i igra na tom nivou. Da sam na njegovom mjestu, ni ja se nikada ne bih penzionisao. Ali sve zavisi od njega."

Problem može da mu pravi i sve zahtjevniji raspored na šta se većina tenisera žalila protekle sezone. Ipak, u njegovom planiranju može biti i ključ njegove dugovječnosti na ATP turu.

Đoković teži rival od Nadala i Federera

Izvor: CHEN WS/Shutterstock

Osvrnuo se na eru "velike trojke" i otkrio da je sa Đokovićem imao više problema na terenu nego sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Tačnije, imao je osjećaj da je pobijediti Novaka nemoguća misija.

"Mislim da su, kad god sam igrao protiv Novaka, to bili prilično tijesni mečevi. To je moje razmišljanje. Možda griješim, ali toga se sjećam", rekao je Bagdatis i podsjetio se meča iz Indijan Velsa kada ga je Nole "isprašio":

"Mislim da sam jednom dobio dobre 'batine' od njega, i to je bilo u Indijan Velsu. Bilo je 6:1, 6:2, izašao sam sa terena i osjetio sam da mi je taj momak održao lekciju", rekao je Bagdatis i poentirao:

"Nikada se nisam tako osjećao sa drugim igračem. Nikada se tako nisam osjećao sa Rodžerom ili sa Rafom, čak ni kada sam bio mlađi i igrao protiv Rodžera, uvijek sam se osjećao kao: 'Sljedeći put mogu da ga pobijedim.' Uvijek sam se tako osjećao. Ali sa Novakom je bilo... nisam imao taj osjećaj, posebno poslije tog meča", zaključio je nekadašnji as.

Tagovi

Novak Đoković Markos Bagdatis Tenis

