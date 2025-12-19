Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković tvrdi da je pronašao novu tenisku zvijezdu.

Izvor: CHOLEWINSKI MARCIN / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, ali ono što krasi Beograđanina je svakako i njegova posvećenost mladim generacijama. Bez sujete i straha nesebično dijeli savjete, o tome su mnogo puta svjedočili i Karlos Alkaraz i Janik Siner, ali sada je riješio da pomogne i još jednom igraču, doduše mnogo mlađem od dvojice pomenutih.

Đokovića smo poslednji put gledali na turniru u Atini, a od tada srpski teniser putuje, odmara, oporavlja se od povrede, a nedavno je započeo i pripreme za novu sezonu. I svakako najvažniji turnir - Australijan open. U sezoni za nama Srbin je imao priliku da se nadmeće sa raznim mladim teniserima, što nije tako teško s obzirom na to da ima 38 godina, ali ovaj susret bio je nešto drugačiji.

Novak je trenirao sa Rafaelom Pagonisom koji ima svega 13 godina. Riječ je o djetetu kojem se predviđa blistava budućnost. "Sjajno je provoditi vrijeme sa mladom grčkom zvijezdom Rafaelom Pagonisom. On je buduća zvijezda našeg sporta", rekao je Novak.

Najbolji svih vremena dodao je i šaljivim tonom: "Molim te, sjeti se ove trenerske sesije kada osvojiš prvi grend slem", našalio se Novak Đoković.

Naravno i buduća zvijezda nije ostala imuna na trening sa Novakom. Zbog toga je Pagonis na instragramu postavio fotografiju sa Srbinom i napisao:

"Sanjao da sam pozvan da igram tenis sa Novakom Đokovićem. Bio je tako ljubazan, velikodušan i ispričao mi je tajne svog povratka. Molim vas, ne budite me iz ovog sna. Hvala ti Novače na ovom vanzemaljskom iskustvu i vidimo se uskoro", napisao je dečak.

Riječ je o dječaku koji se takmičio na Vimbldonu do 14 godina i stigao čak do finala. U borbi za trofej poražen je od Australijanca Morisa Frajtaga u tri seta. Takođe, Pagonis će uskoro debitovati na ATP turu što svi željno iščekuju. Između ostalog, pojavi mladog igrača prokomentarisao je i njegov zemljak Stefanos Cicipas.

"Veoma je impresivan i jedva čekam da ga vidim na visokom ATP nivou. Nadam se da ću moći da ga uhvatim da zajedno igramo Dejvis kup. Ima veliki potencijal. Deluje posvećeno i fokusirano na ono što radi. Veoma sam srećan što imamo ovakvog sportistu iz naše zemlje. On neće biti samo dobar sportista, već vjerujem da će biti odličan u onome što radi", rekao je Grk o mlađem kolegi.

