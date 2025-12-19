"Ne znam šta želi time da postigne": Ruskinja se javila iz penzije zbog Novaka i traži objašnjenje

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković istakao je da bi volio da igra na Olimpijskim igrama 2028, međutim, ova ideja mnogima se nije dopala.

Bivša ruska teniserka Nađa Petrova poprilično je iznenađena zbog Novakovih planova da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Iako je Novak Đoković 2024. u Parizu osvojio zlato, u meču za pamćenje protiv Karlosa Alkaraza, Srbin je nedavno otkrio da bi želio još jednom da učestvuje na najvećoj sportskoj smotri.

"Olimpijske igre u Los Anđelesu su veoma daleko. On je već osvojio zlato na prethodnim i zaista mi nije jasno zašto želi da igra i na narednim", započela je Petrova za "Šampionat".

Bivša teniserka, nekada treća na svjetskoj listi, ističe da Đoković gubi primat u odnosu na nove lidere muškog tenisa Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. "Novak je imao značajne mečeve ove godine, osvojio dvije titule, ali fizički je slabiji u poređenju sa Alkarazom i Sinerom. Svake naredne godine biće mu sve teže", dodala je Petrova.

Na kraju, Petrova priznaje da bi bilo veličanstveno da Đoković osvoji 25. titulu i završi karijeru sa stilom, ali naglašava i njegovu ljubav prema sportu: "Đoković obožava tenis i samo on zna koliko još može da igra", rekla je Ruskinja, pa samim tim osporila i svoje prethodne riječi o nerazumijevanju da Đoković igra na predstojećim Igrama.

Novak Đoković jeste nekoliko puta isticao želju da zaigra u Los Anđelesu. Koliko je to realno - vidjećemo. Međutim, ono što sigurno možemo da vidimo je njegova želja za tenisom i pored karijere u kojoj je apsolutno sve osvojio i postavio toliko rekorda, želja za uspjehom ne jenjava. Zbog toga, mogli bismo da vidimo Novaka koji nas po ko zna koji put iznenađuje i uveseljava.

Bilo kako bilo, Novak Đoković se već priprema za predstojeću sezonu. Prije Australijan opena, na kojem juri 25. grend slem titulu, najbolji svih vremena igraće u Adelejdu od 12. do 17. januara. Dan kasnije Novak bi trebalo da se nađe na velikom turniru koji počinje 18. januara i na programu je do 1. februara.