Novak Đoković mijenja plan i ide na drugi kraj svijeta?

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković mogao bi da zaigra na turniru nam kome nikada nije.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Raspored Novaka Đokovića u 2026. godini biće nepredvidiv, što nam govori i njegova odluka da umjesto turnira u Brizbejnu na kome je igrao prošle sezone nastupi u Adelejdu u sklopu priprema za Australijan Open. Srbin je fleksibilan u ovoj fazi karijere, pa se mnogi teniski turniri nadaju da bi mogli da ga vide na svojim terenima. Tako je direktor Argentina Opena Martin Haite zagolicao maštu teniskih fanova.

"Ako Đoković dođe da igra Dejvis kup u Čileu, naravno, voljeli bismo da dođe da igra i na našem turniru. To nije nešto što zavisi od nas", kaže direktor turnira iz Serije 250.

Đoković nikada ranije nije igrao na južnoameričkim turnirima i u karijeri preferira igranje tvrdoj podlozi u Evropi i na Bliskom istoku. Argentina Open se održava od 10. do 16. februara i vidjećemo da li je to naredna Novakova stanica.

Kakav je Đokovićev plan?

Iako se nagađalo da će Đoković na Australijan Open stići bez ijednog takmičarskog meča, to ipak neće biti slučaj. Na teren će polovinom januara u Brizbejnu, potom slijedi Melburn od 26. januara gdje će pokušati da se domogne 11. titule, dok će po završetku prvog grend slema u sezoni donijeti odluku o Dejvis kupu. U zavisnosti od forme i fizičke spremnosti vidjećemo da li će biti na raspolaganju selektor Viktoru Troickom za duel sa Čileom koji je na programu 6. i 7. februara. Stoga i nada Argentinaca da će Đoković po prvi put u karijeri odlučiti da zaigra na njihovom događaju.

Novak je prošle godine igrao u Dohi, pa se se preselio u Ameriku gdje je igrao u Majamiju i Indijan Velsu da bi se potom počeo sezonu na šljaci. Vidjećemo kakav će biti njegov raspored u novoj sezoni, ali manji turniri postaju sve primamljiviji za 24-ostrukog grend slem šampiona.

Koje su šanse da igra Dejvis Kup?

Selektor Srbije Viktor Troicki se nada da će imati najjači sastav na raspolaganju. "Prerano je reći da li će Novak biti u timu. Definitivno sa njim bismo bili jedan od najjačih timova, a Novak nam je već mnogo puta pomogao", rekao je Troicki početkom decembra i dodao:

"Moramo da vidimo poslije Australijan opena, u zavisnosti od rezultata, kako će se snaći i kako će se osjećati", jasan je bio Troicki.

Novak Đoković igra sirtaki

