Još jedan nevjerovatan rekord Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je dvije titule u 2025. godini što mu je bilo dovoljno za novi podvig.

nestvaran rekord novaka djokovica srusio je nadala Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako najbolji teniser ikada Novak Đoković iza sebe nema najuspješniju sezonu, u njoj je ponovo pisao istoriju "bijelog sporta". Osvojio je dvije titule, u Ženevi i Atini čime je postao tek treći čovjek koji ima trocifren broj titula, poslije Rodžera Federera i Džimija Konorsa. Osim toga, ostvario je još jedan nevjerovatan podvig u 2025. godini.

Srpski as je osvajanjem titule u Ženevi postao prvi čovjek u Open eri koji je osvojio titulu u 20 različitih sezona. I ne samo to, to je uspio u 20 uzastopnih sezona, od 2006. do 2025. godine. Prethodni rekord pripadao je Rafaelu Nadalu, koji je osvojio titulu u 19 različitih sezona, takođe uzastopno od 2004. do 2022. godine.

Ono što je još luđi podatak je to da je Novak u 19 od tih 20 godina osvojio najmanje dvije titule. To je uspio kao 19-godišnjak 2006. u Amersfortu i Mecu, i kao 38-godišnjak 2025. u Ženevi i Atini.

Može li do nove istorije na Australijan Openu?

Novaku Đokoviću je ostalo još nekoliko rekorda za obaranje do kraja karijere. Silno želi 25. grend slem titulu čime bi postao apsolutni vladar tenisa i prestigao legendarnu Margaret Kort, a ukoliko mu to pođe za rukom usput bi postao i najstariji osvajač jednog od četiri najveća turnira ikada. Za sada je to dostignuće u rukama Kena Rouzvola.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Novak Đoković spektakularan poen
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

