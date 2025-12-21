logo
Samo jedna riječ za Novaka Đokovića: Arina Sabalenka je ovim sve rekla

Samo jedna riječ za Novaka Đokovića: Arina Sabalenka je ovim sve rekla

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bjeloruskinja Arina Sabalenka nije imala problem da kaže ko je teniski GOAT.

Arina Sabalenka o Novaku Đokoviću Izvor: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Beloruska teniserka Arina Sabalenka nema dilemu ko je najbolji teniser svih vremena. U zanimljivoj anketi odgovarala je na mnoga pitanja, a između ostalog upitana je ko je teniski GOAT?

Bez ikakvog oklijevanja Sabalenka je odgovorila: "Bez sumnje, Novak Đoković".

Odnos Đokovića i Sabalenke

Osim što su često sparing partneri, Srbin i Bjeloruskinja su veliki prijatelji van terena, a Sabalenka je nedavno otkrila da "duguje" Đokoviću tutulu na US Openu. Šta je zapravo pod tim mislila?

Nakon što je izgubila dva uzastopna finala na Australijan openu i Rolan Garosu, Sabalenka je pretrpjela još jedan bolan poraz kada je izgubila u polufinalu Vimbldona. Očigledno je imala mentalnu blokadu u ključnim mečevima, pa je za savjet upitala srpskog asa.

"Posavjetovao me je kako ostati smiren i kako gledati na sve kao da gledate spolja na situaciju na terenu, van terena. Treba da se opustite i gledate situaciju iz drugog ugla, kao da neko drugi gleda vašu situaciju. Mislim da je to najbolja lekcija koju sam naučila od Novaka", rekla je Sabalenka.

