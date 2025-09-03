Dečko Arine Sabalenke konačno progovorio o Đokoviću: Ovo je pozadina priče

Poznati biznismen Jorgos Frangulis po prvi put govorio o Novaku Đokoviću sa kojim je odnedavno poslovni partner.

Beloruska teniserka Arina Sabalenka ima jako dobar odnos sa Novakom Đokovićem, a njen dečko Jorgos Frangulis je nedavno postao poslovni partner sa njim. Sada je Brazilac grčkih korijena po prvi put govorio o Srbinu za koga kaže da mu se oduvijek divio, čak ga je vidio kao jednog od idola.

Njih dvojica su postali suvlasnici francuskog fudbalskog kluba Le Man, a Frangulis nije želio da propusti tu priliku.

"Novak je oduvijek bio moj idol, mnogo prije nego što smo postali prijatelji. Uvijek sam mu se divio zbog njegovih dostignuća. Kada se ukazala prilika za Le Man, odlučio sam da investiram u klub i doveo sam neke investitore koji su se razumjeli u tu oblast", rekao je Frangulis.

Otkrio je šta ga je najviše impresiniralo kod Novaka.

"Volim da budem u Novakovom društvu i da učim od njega. I mislim da je to dobro i za njega. Cijelog života je na teniskom terenu, tako da je istraživanje novih oblasti uzbudljivo za njega", kaže Brazilac.

Đoković je svestrana ličnost, razumije se u sport, politiku i radoznao je da otkrije nove sfere.

"On je odličan slušalac, veoma radoznao u vezi sa poslom, politikom, svime. Zato je svaki razgovor sa njim uvijek zanimljiv i zabavan", rekao je Sabalenkin dečko.

O vezi sa Sabalenkom

Jorgos je postao vjerni pratilac prve teniserke svijeta na svim turnirima, ali nije uvijek biti lako biti u boksu. Kada je upitan šta je ono u čemu najviše uživa bio je i više nego jasan.

"Definitivno Arina - ona ​​je ono u čemu najviše uživam! Najteži dio je biti u boksu. To je jedna od najstresnijih situacija koje sam ikada doživio. Sjedenje u boksu tokom teških mečeva je ubjedljivo najteži dio. Nikada ništa ne govorim tokom mečeva. Trudim se da ne pokazujem previše emocija, jer Arina sve primjećuje - šta svi rade u boksu", rekao je Brazilac.

Šta kada Arina izgubi?

"Samo aplaudiram što glasnije mogu i volim da učinim da se osjeća podržano. Za mene, najvažniji dio dolazi poslije - da se uvjerim da se ona generalno dobro osjeća kada se meč završi", zaključio je Frangulis.

