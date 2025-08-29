logo
Arina Sabalenka "promijenila ploču" o Đokoviću: Bjeloruskinja precrtala Novaka, svi u čudu

Arina Sabalenka potpuno izostavila Novaka Đokovića iz konkurencije najboljih.

Arina Sabalenka izostavila Đokovića iz najboljih pet tenisera Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia/Olly Tennis/X/Printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka ima sjajan odnos sa najboljim u istoriji "belog sporta" Novakom Đokovićem, ali je ovog puta razočarala njegove fanove. Nije tajna da se divi srpskom asu i da često dobija savjete od njega, ali je iznenadila cjelokupnu tenisku javnost jer ga nije svrstala u Top 5 najboljih igrača.

Prva igračica svijeta je upitana da nabroji pet najboljih tenisera po njenom izboru, a među velikanima nije bilo Đokovića koji je po svim parametrima obezbijedio GOAT titulu. Umjesto njega, u elitu je svrstala njegove najveće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Tu su Štefi Graf, Andre Agasi i legendarna Serena Vilijams. Koje kriterijume je uzela u obzir u ovom odabiru nije baš najjasnije, ali su se u komentarima odmah javili Đokovićevi razočarani fanovi.

Prije nekoliko dana potpuno druga priča

 Bjeloruskinja je nedavno biranim rečima govorila o Novaku, pa je mnoge začudio ovaj njen izbor. Takođe, porodice im se jako dobro poznaju, a Đoković je čak "uplovio" u biznis sa njenim dečkom Jorgosom Frangulisom.

"Taj momak je najbolji. On je tako zabavan, igrali smo toliko zanimljivih egzibicionih mečeva zajedno i poznajemo jedno drugo jako dobro. Takođe, on je najotvorenija osoba koju poznajem. Kada god imate neko pitanje ili kad god želite da zatražite savjet od GOAT-a, uvijek je raspoložen za razgovor, on je neverovatan", rekla je Sabalenka prije samo par dana.

Arina Sabalenka Novak Đoković Tenis

