Oglasila se Arina Sabalenka nakon filmske prosidbe: Imala je poruku za svog dečka, istopila se prije kamerama

Arina Sabalenka doživjela je nesvakidašnju scenu na svom meču, ali ovog puta ona nije bila u glavnoj ulozi.

Izvor: US Open/X/Printscreen

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka savladala je Lejlu Fernandes sa 2:0 u setovima i plasirala se u osminu finala US Opena, a tokom meča odigrala se jedinstvena scena. Naime, jedna djevojka je zaprošena na tribinama, pa je zaljubljeni par na kratko ukrao šou na stadionu "Artur Eš".

Kada je djevojka rekla "da" uslijedile su ovacije, a Arina Sabalenka je govorila o ovoj situaciji na konferenciji za medije i usput "pecnula" svog dečka Jorgosa Frangulisa sa kojim je u vezi godinu dana. "Pogledala sam svog dečka. Bez pritiska!", našalila se Arina na konferenciji.

A happy couple just got engaged during Aryna Sabalenka and Leylah Fernandez' match at the U.S. Open.









Sabalenka je potom istakla da je to vjerovatno prvi put da je neko zaprošen na njenom meču i bila je istinski uzbuđena zbog toga. Imala je i poruku za budući bračni par.

"Mislim da je to prvi put da me je neko zaprosio tokom mog meča i bio je to veoma sladak trenutak, ali sam se trudila da ne počnem da se smijem, znate, jer je to veoma slatko i vjerujem da su sada super srećni, ali sam pokušavala da se fokusiram na svoju igru... Bio je to sjajan trenutak i, kao što sam rekla na terenu, želim im srećan brak“, rekla je svjetska broj 1.

Aryna Sabalenka on the marriage proposal during her U.S. Open match



"I was trying just to not start smiling... because it's very cute. I wish them a happy marriage."



"I looked at my boyfriend. No pressure"





Sabalenku sada čeka duel sa 95. teniserkom svijeta, Kristinom Bučom koja joj stoji na putu do četvrtfinala US Opena.