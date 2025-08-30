logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se Arina Sabalenka nakon filmske prosidbe: Imala je poruku za svog dečka, istopila se prije kamerama

Oglasila se Arina Sabalenka nakon filmske prosidbe: Imala je poruku za svog dečka, istopila se prije kamerama

0

Arina Sabalenka doživjela je nesvakidašnju scenu na svom meču, ali ovog puta ona nije bila u glavnoj ulozi.

Navijač zaprosio djevojku na meču Sabalenke Izvor: US Open/X/Printscreen

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka savladala je Lejlu Fernandes sa 2:0 u setovima i plasirala se u osminu finala US Opena, a tokom meča odigrala se jedinstvena scena. Naime, jedna djevojka je zaprošena na tribinama, pa je zaljubljeni par na kratko ukrao šou na stadionu "Artur Eš".

Kada je djevojka rekla "da" uslijedile su ovacije, a Arina Sabalenka je govorila o ovoj situaciji na konferenciji za medije i usput "pecnula" svog dečka Jorgosa Frangulisa sa kojim je u vezi godinu dana. "Pogledala sam svog dečka. Bez pritiska!", našalila se Arina na konferenciji.

Sabalenka je potom istakla da je to vjerovatno prvi put da je neko zaprošen na njenom meču i bila je istinski uzbuđena zbog toga. Imala je i poruku za budući bračni par.

"Mislim da je to prvi put da me je neko zaprosio tokom mog meča i bio je to veoma sladak trenutak, ali sam se trudila da ne počnem da se smijem, znate, jer je to veoma slatko i vjerujem da su sada super srećni, ali sam pokušavala da se fokusiram na svoju igru... Bio je to sjajan trenutak i, kao što sam rekla na terenu, želim im srećan brak“, rekla je svjetska broj 1.

Sabalenku sada čeka duel sa 95. teniserkom svijeta, Kristinom Bučom koja joj stoji na putu do četvrtfinala US Opena. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Arina Sabalenka US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC