"Pričala sam sa Jelenom, ima probleme u životu": Sabalenka otvorila dušu o teškom periodu za Ostapenko

Arina Sabalenka otkrila je da je razgovarala sa Jelenom Ostapenko poslije meča u kojem je imala sukob sa domaćom igračicom Tejlor Taunsend.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Screenshot/Twitter/@TheTennisLetter

Nakon kola drugog meča na US openu između Jelene Ostapenko i Tejlor Taunsend došlo je do rasprave. Obje teniserke iznijele su svoje strane problema, a potom je i Arina Sabalenka imala svoj ugao. Prva teniserka svijeta istakla je da je razvovarala sa igračicom iz Letonije i pokušala da pronađe izvor problema.

Ostapenko je poslije poraza od 2:0 (7:5, 6:1) od domaće teniserke imala zamjerke na ponašanje rivalke, riješila je da ne prećuti, pa je na mreži tokom pozdrava rekla šta je naumila. Reakcija Amerikanke je bila burna, a potom je tražila i podršku publike. Sve to izazvalo je veliku pažnju, pa je Sabalenka na konferenciji za medije bila upitana da prokomentariše situaciju drugog kola US opena.

Aryna Sabalenka spoke with Ostapenko after her argument with Taylor Townsend at US Open



“I spoke to Jelena after the match. Well, I have to say that she's nice. She just sometimes can lose control. She has some things in life to face & some struggles.”



pic.twitter.com/GpTd535iq1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 28, 2025

"Razgovarala sam sa Jelenom poslije meča, nisam znala o čemu se radi. Moram da kažem da je ona fina, samo ponekad izgubi kontrolu. I ima neke situacije u životu sa kojima se suočava, bori se. Pokušavam da joj pomognem da recimo to podnosi na zreliji način. Pokušala sam da joj pomognem da se smiri, stavila sam joj do znanja da sam neko sa kim može da razgovara i da odagna misli. Ponekad može da izgubi kontrolu nad emocijama, zato je teško."

"Nadam se da će jednog dana to i sama da shvati i da će uspjeti da to bolje kontroliše. Da li se dešavalo nešto van terena što je moglo da je poremeti? Mislim da jeste. Ponekad se boriš sa privatnim životom i to se odrazi na tvoj tenis i karijeru. Na terenu si nestabilna i možeš da izgubiš kontrolu i jednostavno ne razumiješ šta se dešava u tom trenutku. Ako pogledam unazad, ona nije srećna zbog svog ponašanja", otkrila je Sabalenka na konferenciji za medije.

Šta je Ostapenko rekla poslije meča?

Jelena Ostapenko, 26. igračica svijeta, poslije poraza u drugom kolu US opena oglasila se i otkrila zbog čega je na mreži imala burnu reakciju. "Ovo je nepoštovanje i protiv teniskih pravila. Svojoj protivnici sam rekla da nije pokazala poštovanje, jer se nije izvinila kad je dobila jedan poen od 'neca'. Rekla mi je da uopšte ne mora da se izvinjava. Ovo je prvi put da mi se desilo. Ako igra u svojoj domovini, ne znači da može da se tako ponaša i radi šta hoće", napisala je.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Zapravo, ono što joj je najviše smetalo otkrila je na kraju: "Na početku meča zagrijavanje kreće sa osnovne linije, a ona je izašla odmah na mrežu, što je protiv pravila. Hvala svima na podršci. Vratiću se jača. Situacije poput ove me motivišu", dodala je.

Šta je Taunsend rekla poslije meča?

Poslije pobjede Amerikanka sigurno nije očekivala bilo kakav komentar od rivalke, ali ono što je čula natjeralo ju je da od publike, poslije pozdrava, zatraži još veću podršku. "To je takmičenje. Ljudi se naljute kad izgube. Neki ljudi kažu ružne stvari. Rekla je da nemam kvalitet i obrazovanje i da ćemo vidjeti šta će se desiti kada budemo igrali van Amerike", rekla je Taunsend.