"Bum": Ko je novi Đokovićev poslovni partner? Zgrnuo milione, a svi za njega čuli zbog poznate "cure"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Biznismen grčkog porijekla Jorgos Frangulis kupio francuski klub sa Novakom Đokovićem, a ovo je njegova priča.

Ko je novi poslovni partner Novaka Đoković Jorgos Frangulis Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/georgiosfrangulis

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković potvrdio je učešće na "Slemu šest kraljeva" koji se igra u Rijadu od 15. do 18. oktobra u Rijadu. Sve je objavljeno na društvenim mrežama, a u moru reakcija se izdvojio komentar Novakovog novog poslovnog partnera, dečka Arine Sabalenke Jorgosa Frangulisa.

On je ostavio kratku, ali zanimljivu poruku: "Bum" i tako da svima do znanja da je u sjajnim odnosima sa srpskim asom sa kojim je nedavno kupio francuski fudbalski klub Le Man.

Ko je Jorgos Frangulis?

Brazilski biznismen Jorgos Frangulis je jednostavno na društvenim mrežama objavio: "Da, upravo smo kupili fudbalski klub." Nije teško zaključiti da ima grčke korijene, a sa prvom teniserkom svijeta je od aprila 2024. godine i od tada su nerazdvojni.

On je osnivač međunarodno uspješnog brenda superhrane Oakberry, specijalizovanog za asai proizvode. Brend danas ima više od 700 lokacija širom svijeta, a Jorgos pored toga gaji strast prema automobilizmu.

Rođen je u Sao Paulu, ali potiče iz porodice grčkog porijekla, tačnije iz Soluna. 

"Mogu reći da smo uvijek bili grčka porodica, po načinu na koji vidimo svijet, našim vrijednostima i načinu na koji sam odgajan. Osjećam se 100 odsto kao Grk."

Studirao je pravo u Sao Paulu, ali je odlučio da ne nastavi pravnu karijeru, objašnjavajući da je uvijek težio da bude preduzetnik, a ne advokat. Nakon što je diplomirao 2014. godine, preselio se u SAD, gdje je živio u Majamiju, a tu je i nastala preduzetnička ideja o "Oakberry" brendu.

Izuzetno je religiozan, pa je jednom prilikom izavio: "Često idem u crkvu, razgovor s Bogom mi prija. Na to su podjednako uticale obje strane porodice. Duhovni aspekt i intuicija mi mnogo znače."

Tagovi

Tenis Novak Đoković Arina Sabalenka

