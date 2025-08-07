Zatekao Novaka Đokovića u potpunom rasulu: Dvije godine je radio sve samo da izbjegne najgori scenario

Španac Pepe Imaz otkrio dramatičnu situaciju tokom saradnje sa Novakom Đokovićem.

Nekadašnji član stručnog štaba Novaka Đokovića, Pepe Imaz stigao je u tim srpskog asa 2016. godine. Njegov zadatak nisu bili statistika i rezultati, već mentalno osnaživanje. Đoković je već u tom periodu osećao velike poteškoće sa laktom koji je morao da operiše dvije godine kasnije. Upravo ti momenti su najteži u karijeri vlasnika 24 grend slem titule.

Španski "guru", kako su ga mnogi zvali ispričao je dramatičnu situaciju koja se dogodila tokom Završnog turnira 2016. godine kada je Đoković poražen od Endija Mareja.

Srbin je već danima trpio bolove, a Imaz ga je našao u haotičnom stanju. "Bio je veoma ljut, ali sam osjetio da moram da ga zagrlim. Pokucao sam na vrata i svi su bili iznenađeni. Otvorio sam ih malo i pitao da li mogu da uđem. Novak je sjedio u fotelji, laktova na koljenima, gledajući dole. Kada me je čuo, podigao je glavu i pogledao me", ispričao je Imaz.

Pepe Imaz i Marko Đoković

"Nije odgovorio, ali mu je izraz lica bio odobravajući. Prišao sam mu, sjedio je oko dva metra od vrata, i pitao ga da li mogu da ga zagrlim. Onda sam mu ga zagrlio. Vidio sam ljudsko biće u bolu, koje nije postiglo nešto što je toliko očajnički želio, i osjetio sam da je najbolje što mogu da podijelim moje poštovanje, ljubav i naklonost prema njemu".

Povreda lakta koju je vukao dvije godine

Đoković je priznao da je to bio najteži momenat u njegov karijeri, pio je tablete protiv bolova, probao sve dostupne metode za oporavak, ali boljitka nije bilo.

"To je bilo 2017. godine, osjetio sam to još 2016. ali sam vukao tu povredu lakta i bio sam uvijek protiv tableta protiv bolova, nisam volio, ali sam morao da ih koristim. Siguran sam da mnogo sportista može da se poveže s ovim. Ljudi očekuju da igraju, oni kupuju karte i možda je ovo jedino šansa da vas gledaju i uvijek mislite, želim da budem tamo, ne želim da razočaram ljude, sebe, familiju. Vukao sam povredu koja se pogoršavala", ispričao je Đoković jednom prilikom.

U četvrtfinalu Vimbldona je shvatio da ne može više da trpi bol i da će morati da operaciju. "Shvatio sam da ne mogu da serviram, da ne mogu da podignem ruku, znao sam da je gotovo i da je to momenat kad moram napraviti neke radikalne promjene.Izbjegavao sam operaciju po svaku cijenu, a kada sam poslije Vimbldona završio, uzeo sam odmor i nisam htio da igram. Pokušao sam da se izliječim, trenirao sam za novu sezonu, osjetio sam bol ponovo, otišao sam da igram u Australiji i shvatio sam da moram na operaciju. Uradio sam to i šest nedjelja kasnije sam se vratio", ispričao je Novak.

Dijana Đoković ispričala detalje agonije

Majka Novaka Đokovića je otkrila kako je Novak bio razočaran što je morao da se podvrgne operaciji, iako je duboko vjerovao da će uspjeti da se izliječi pomoću alternativnih metoda.

"Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama, što bi rekli smrtnicima, nije dostupno, nije blisko. Ishrana, terapije, alternativne metode, njega to zanima. Nije pobornik klasične medicine, što je već poznato, ali je imao jednu epizodu kada je morao da se operiše", rekal je Dijana Đoković u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Njegove riječi odmah nakon hirurškog zahvata su je duboko pogodile."Kada se probudio iz narkoze, rekao mi je da je izdao sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao, i da je, ako misli da nastavi da igra, to bilo neophodno. Probao je alternativne metode, sve što mu je bilo dostupno, ali ništa nije dalo rezultata. Novak je jednostavno protivnik toga, ne voli lijekove, ne voli da svašta unosi u organizam. Znatiželjan je, sve što mu dođe pod ruku čita, obrazuje se… Eto, i ta ishrana, ne znam da li bi meni ili nekom drugom prijala, ali njemu odgovara. I ne mogu ništa da kažem, jer mi je zatvorio usta svojim rezultatima. To što smo mi navikli na meso i što vjerujemo da je jedini izvor proteina on je dokazao da nije", rekla je Dijana.

