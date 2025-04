"Na to pitanje neću da ti odgovorim": Javio se Pepe Imaz, otkrio stvari o Đokoviću koje niko nije znao

Pepe Imaz je pričao dosta detaljno o Novaku Đokoviću, detaljima o njegovoj karijeri, radu sa njim...

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, ali juri još uvijek tu 100. titulu u karijeri. U Monte Karlu se to sigurno neće desiti, jer je ispao sa takmičenja već u drugom kolu. Dok je Srbin igrao taj meč, njegov bivši guru Pepe Imaz dao je dosta dug i opširan intervju.

Pričao je sa španskim novinarom Havijerom Brizuelom za portal "jotdown.es" i otkrio je detalje o radu sa Novakom i njegovim bratom Markom. Stvari koje mnogi nisu znali o svemu tome. Počeo je od momenta kada je upoznao Novaka.

"Tačno je, Marka sam upoznao prije Novaka. On je prvo upoznao Karlosa Gomeza-Ereru, čovjeka koji je sada igrom slučaja u Novakovom timu. Njih dvojica su se upoznali prije 12-13 godina, sasvim slučajno, ja sam Čarlija trenirao dugo, od kada je imao 14 godina. Onda su igrali zajedno na nekoliko turnira i na kraju su dijelili sobu na nekom turniru. Marko je želio da postane teniser, putovao je svijetom, ali se veoma loše osjećao. Razgovarao je često sa Čarlijem i dopadali su mu se odgovori. U jednom momentu je Karlos ostao bez odgovora na njegova pitanja i ponudio mu je da dođe u Marbelju i da se upoznamo. Bio je sa mnom nedjelju dana, pa je odlučio da ostane duže u Marbelji. Sa tretmanima je počeo da raste i njegov emocionalni nivo, počeo je da se osjeća sve bolje i Novak, kao svaki stariji brat, počeo je to da primjećuje. Marko mu je spomenuo mene i želio je da me upozna i onda smo se našli u Monte Karlu", počeo je Imaz.

Onda je uslijedio njihov prvi susret.

"Sa Markom sam došao u Monte Karlo i tamo smo ostvarili prvi kontakt. Moram da priznam da je to prvo upoznavanje bilo malo čudno, vjerovatno je Novak pomislio da sam po malo lud. Ali dobro, to je bilo samo prvo upoznavanje. Novak je osoba puna poštovanja, brine se o onima koje najviše voli i želi da im pomogne. Ispoštovao je Markovu želju da živi u Marbelji, vidio je i on da se tamo bolje osjeća. Novaku to nije bilo dosta, želio je da zna više o meni. Upoznavali smo se postepeno, pa me je pitao da idem sa njim na nekoliko turnira. Vremenom smo se zbližili i taj odnos je postao više od samo profesionalnog. Zahvalan sam što sam imao priliku da ga upoznam i što imamo dobar odnos, on voli mnogo da čita i da bude blizak sa osobama od kojih može da uči nove stvari, bez predrasuda."

"Zašto se nisi hvalio Novakovim uspjesima?"

S obzirom na to da je Đoković imao dosta uspjeha na turnirima i kada je Pepe bio u njegovoj loži, novinara je zanimalo i zbog čega se nije hvalio Đokovićevim uspesima.

"Uz svo dužno poštovanje prema svim osobama koje vjeruju ili pretpostavljaju, ja zaista znam kroz šta je Đoković prošao. Niko ne može bolje od mene da zna to, bilo da je to slučaj sa Novakom ili sa bilo kojim drugim čovjekom, uvijek je isto. Ono što radim i sa tobom Havijere, sada, tokom ovog intervjua jeste da dijelim. Kada završimo ti možeš da odneseš nešto od toga što smo podijelili sa sobom ili možda ne, ali je to nešto što ostaje tebi da koristiš kako želiš, to nije moje."

Zastao je, pa nastavio.

"Identične stvari su mi se dešavale sa Novakom, sa Huanom, Karlosom, Pedrom, Marijom, Patricijom, Himenom, sa kim god. Trudim se da dijelim stvari i uvijek da kažem ono što je apsolutna istina. Mogu da podijelim sa tobom deo mog iskustva, procesa. Pozvonio si na moja vrata, pričali smo i ono što izvučeš odavde je samo tvoje."

"Novak i vakcine? Šta ja da kažem..."

Podsetio je novinar Pepea i na to da su pojedini mediji pisali tokom 2022. godine da je Novakov stav o tome da se ne vakciniše povezan sa Imazom i da je zato tako razmišljao.

"Da bih ti odgovorio na to pitanje, moramo da se vratimo nazad, na momenat kada se zapitaš šta drugi misle o meni i da pričaju oni koji smatraju da bolje poznaju mene od mene samog. Evo, ti i ja tokom ovog intervjua sjedimo i pričamo i onda se pojave neki drugi ljudi koji pričaju o meni, a nikad me nisu vidjeli niti popričali sa mnom. Uvijek svačemu pristupam iskreno, svi imamo nesigurnosti, strahove. Ne mogu da živim tako što ću da slušam i da me brine šta drugi govore ili misle o meni, ako oni nemaju nikakvu ideju o meni, zašto bih ih slušao?"

Nastavio je u istom dahu da priča.

"Bila je 2016. godina, Novak je imao jedan probleme sa laktom. Trebalo je da ide na operaciju, ali je želio taj problem da riješi na svoj način, holistički, prirodno, ali je bol bio konstantan. Zbog toga je njegov nivo tenisa pao i neki ljudi su počeli za to da krive mene, Pepea Imaza. Od tog momenta sam shvatio da su mediji protiv mene i to je uticalo na mene, ali ne na negativan, već na pozitivan način, bio je to poklon za mene. Sve što su pričali bile su osude na moj račun. Tada sam shvatio da sam u procesu rasta, jer nisam dozvolio da to utiče na mene. Tada je moj sin Filipe imao osam godina i prolazio je kroz određene stvari u školi zbog toga, koristio je moju krilaticu 'Ljubav i mir' i tada je prestao da je koristi, shvatio sam da pati. Sada se toga prisjeća sa nostalgijom i ljubavlju. Sada se vraćam na tvoje pitanje o 2022. godini i o vakcinama. Ja sam znao ko sam i šta sam, isto je znao i Novak. Đoković nije osoba koja će da radi ono što joj drugi kažu da radi ili kada ga tjeraju. Novak će da radi ono što osjeća, kao ti ili ja. Tada sam napravio jedan video snimak i objavio na svojim društvenim mrežama, da bih svima mogao da kažem šta osjećam."

Imao je i dodatak na to.

"Ne volim da koristim društvene mreže, smatram da stvaraju distrakciju. Evo i primjer, ako zatvorite oči i razmišljate o situacijama koje su negativne i loše onda ćete odmah da se osjećate loše, ako uradite isto i mislite na pozitivne stvari, biće vam dobro. Po mom mišljenju društvene mreže u 98 odsto slučajeva stvaraju to negativno osjećanje."

"Na to pitanje neću da ti odgovorim"

Novinar ga je opet pitao za 2022. godinu i na to što je Novak deportovan iz Australije, da li je osjetio ponos zbog načina na koji se Đoković izborio sa svim tim.

"Havijere, na to pitanje ti neću odgovoriti. Prije par dana sam napisao da 'savjete treba da prihvatiš od ljudi koji nisu tamo gdje ti želiš da budeš u tvom životu'. Tako da ne. Na isti način razmišljam i kada vidim nekoga ko je uspješan u nečemu, naravno da želim da znam više o njemu. Baš zato i kažem 'ko sam ja da pričam o tome'. Zašto bih ja bio nečiji glas, razumijem tvoje pitanje, ali se nadam da razumiješ i moj stav za odgovor. Svakog dana radim sa djecom u školi tenisa, za njih me niko ne pita, ali i da me pitaju, odgovor bi bio isti."

Jedno je želio da istakne. "Ipak, ovo ću da ti kažem. Novak je jedno predivno ljudsko biće, ima nedostatke kao što ih imamo ti i ja. Ali, način na koji neko raste kao osoba i sve o tome, neću ti reći ni riječ o teškim momentima kroz koje je prošao, ali ih je bilo mnogo više nego što ljudi misle. Kada živiš iznutra, onda vidiš."

"Da li se sjećaš nečega posebnog?"

Jedno od pitanja za Imaza bilo je i da li ima nešto posebno čega se sjeća iz rada sa Novakom što bi mogao da kaže javno.

"Naravno da bih mogao da ti kažem mnogo stvari, uglavnom ljudi to kažu reda radi, ali zaista je tako u mom slučaju. Imam uspomene koje će mi zauvijek ostati u sećanju. Ima nekih koje ne mogu da podijelim sa drugima, jer su lične, ali ima i onih koje mogu da podijelim. Evo, recimo sa Završnog mastersa u Londonu 2016. godine. Novak je u tom drugom dijelu sezone imao velike probleme sa laktom i uspio je da uđe u finale, rival mu je bio Endi Marej i bio je prvi na svijetu tada, Novak je bio drugi. Izgubio je i otišao je u svlačionicu, članovi tima su ušli sa njim, dok smo mi ostali pred vratima."

Tada je uradio nešto što ni Novak nije očekivao.

"Bio je ljut, ali sam osjetio iz dubine moje duše da bih trebalo da uđem i da ga zagrlim. Kucao sam na vrata, svi su me gledali iznenađeno. Pitao sam da li mogu da uđem, Novak je sjedio u fotelji sa ledom na povrijeđenim laktom. Kada me je čuo, podigao je glavu i pogledao me, nije mi odgovorio, ali je pogled bio potvrdan. Prišao sam mu i pitao da li mogu da ga zagrlim, onda sam to i uradio. Vidio sam ljudsko biće koje osjeća bol, jer nije uspio da ostvari ono za šta se borio svom snagom i htio sam da podijelim sa njim moju ljubav i poštovanje. Sjećam se tog fantastičnog momenta, bila je to kao krema za njegovu ranu. To je bio jednostavno ljudski momenat sa čovjekom koji je u tom momentu osjećao bijes i ljutnju. Nekoliko sati kasnije sam bio u hotelskoj sobi sa njim i njegovom suprugom Jelenom, sin Stefan je bio mali i spavao je već. Pričali smo o nekim bitnim, ličnim stvarima, meč nismo ni spomenuli. Za mene je bila privilegija što sam bio tako blizak sa njima, to je za mene najveća nagrada, veća od bilo kog trofeja. Ponekad pomiješamo prioritete, Novak je veliki čovjek, kao i njegova supruga Jelena", zaključio je Imaz.

