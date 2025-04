Šta još čeka Đokovića prije Rolan Garosa?

Novak Đoković je nakon poraza na Mastersu u Monte Karlu od Alehandra Tabila sa 2:0 progovorio o konačnom cilju koji je zacrtao u 2025. godini, tituli na Rolan Garosu.

Srpski as je eliminisan u drugom kolu sa 6:3, 6:4 od Tabila, a sam Novak Đoković je poslije poraza istakao da nije imao velika očekivanja u Monte Karlu. Ipak, Nole je još jednom "provukao" da je veliki cilj u ovoj godini trofej na Rolan Garosu, rekordni 25. pehar na gren slem turnirima:

"Rolan Garos. Da, to je sve. Što se tiče Monte Karla, očekivao sam da barem odigram okej meč. Ne da bude ovako. Bilo je užasno. Nisam imao visoka očekivanja, stvarno nisam, znao sam da ću igrati protiv jakog rivala i znao sam da ću vjerovatno odigrati baš loše. Ali ovoliko loše... To nisam očekivao", rekao je Novak nakon poraza od Tabila.

Šta sve čeka Novaka prije Rolan Garosa?

Drugi grend slem u sezoni, Rolan Garos, na programu je od 25. maja do 8. juna, a na njemu će Novak pokušati da još jednom ispiše istorijske kjnige svjetskog tenisa. Đoković je titulom na US openu došao do rekordnog 24. grend slem trofeja, a u Parizu bi mogao da napadne i 25. naslov šampiona. Prije Rolan Garosa, Đokovića očekuju i dva velika Mastersa. Prvo u Madridu (4. maj - 23. april), a zatim i u Rimu (7. maj - 18. maj).

Đoković je 2019. godine posljednji put osvojio turnir u glavnom gradu Španije pobjedom nad Stefanosom Cicipasom sa 2:0, a u Madridu je slavio ukupno tri puta (2011, 2016, 2019). Kada je riječ o Mastersu u Rimu, Novak je tu trijumfovao ukupno šest puta (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 i 2022).

Pored ambicije da se trijumfuje predstojeća dva Mastersa, Novak će pokušati i da tempira formu za šljaku, bude u najboljoj mogućoj formi, bez povreda i sa jedinim fokusom koji mora biti okrenut ka pobjedi. Na prošlom Rolan Garosu Nole je predao meč pred četvrfinalni okršaj sa Kasperom Rudom, jer je prethodno povrijedio meniskus u koljenu.

