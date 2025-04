Marat Safin "iskulirao" Novaka Đokovića? (VIDEO)

Marat Safin malčice je ignorisao Novaka Đokovića kada su se sreli u Monte Karlu.

Srpski teniser Novak Đoković danas protiv Alehandra Tabila počinje učešće na mastersu u Monte Karlu, a već nekoliko dana je na Azurnoj obali gdje se priprema za sezonu na šljaci. Između ostalog, Novak Đoković je trenirao i sa Karlosom Alkarazom, dok se uz to sreo i sa nekim drugim "teniskim facama".

Većina njih uživala je u susretu sa Đokovićem, ali ne i Marat Safin. Čuveni ruski teniser, koji od skoro trenira Andreja Rubljova, bio je netipično hladan kada je vidio najboljeg svih vremena. I to nije promaklo navijačima...

Novak Djokovic meets Marat Safinpic.twitter.com/ZfmCT656DZ — asud (@asud683385)April 8, 2025



Đoković je prišao Safinu, zagrlio ga, pitao za zdravlje, ali kada je pokušao da razmijeni nekoliko riječi sa njim, Rus se okrenuo. Više je gledao u zemlju, tražio način da izbjegne Đokovića, što je i srpski teniser prepoznao i postao "hladniji". Vidio je da ga Safin ne ferma, što je mnoge iznenadilo, posebno kada se zna da mu je samo Nole bio na oproštaju.

Kako su Đoković i Safin počeli prije 20 godina?

Interesantno je da je Safin bio baš prvi rival Novaka Đokovića na grend slemovima, sada već davne 2005. godine u Australiji. Tu je Rus pokazao moć i slavio je za samo 74 minuta: "Ja sam igrao baš dobro. Bilo je to prvo kolo, a u njemu je uvijek bolje da ste potpuno, 100 odsto koncentrisani, kako biste bez poteškoća prošli dalje. Željni ste toga da na terenu provedete malo vremena, jer nikad ne znate šta vas poslije čeka. Novak je bio mlad, niko ništa nije znao o njemu", pričao je Safin kasnije.

"Morao sam da bude obazriv, svjestan da on nema šta da izgubi. Ali, bilo mi je drago što je i za mene i za njega navijalo mnogo ljudi rodom iz Srbije i Rusije."

"Đoković mi je poslije meča rekao - izvinjavam se. Vjerovatno jer je djelovalo da sam imao lak posao. Ipak, dao je sve od sebe, bio sam ubijeđen da će on postati veliki teniser i to sam mu odmah i kazao. Tada je Nole bio tek 17-godišnjak, i to sa ogromnim potencijalom. Poželio sam mu sve najbolje, kao i dugu, uspješnu karijeru", kazao je Safin koji je u međuvremenu imao dobar odnos sa Noletom, ali je negdje očigledno zahladilo.

