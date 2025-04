"Vidjeli ste Đokovićev Porše? Odmah sam morao da kupim takav": Rune otrčao u prodavnicu čim je ugledao Novaka

Danski teniser otkrio da je kupio skupocjeni automobil čim je vidio da i Novak vozi isti takav.

Mladi danski teniser Holger Rune (21) otvoreno priznaje da je kupio zeleni "Porše" baš zbog Novaka Đokovića. Rune je vidio da je najveći teniser svih vremena u Majamiju vozio baš takav model i ostao toliko oduševljen da je potrčao da što prije kupi, iako još nema vozačku dozvolu.

Danac koji živi u Monte Karlu pohvalio se novim automobilom uoči turnira u kneževini, na kojem učestvuje i Novak Đoković.

"Da li ste vidjeli onaj auto koji je Novak vozio u Majamiju? Ugledao sam ga i rekao 'Sra**e', ovo je nevjerovatno'. Odmah sam pomislio - potreban mi je baš takav", rekao je kroz osmijeh.

Pogledajte kakav je automobil vozio Đoković u Majamiju.

Holger ima Porše, ali nema dozvolu

Vozačka dozvola je trenutno veliki problem koji nema vremena da riješi zbog brojnih obaveza na turnirima.

"Kakav je osjećaj kada ga vozim? To je dobro pitanje, jer nemam vozačku dozvolu, pa mi je sada neophodna i to što prije. To mi je sada cilj. Nadam se da ću što prije da je dobijem, ali imam Monako, Barselonu, Madrid, Rim, zgusnut je raspored", istakao je danski teniser.

Rune je otkrio da je u pitanju model "911", identičan onom za čijim je volanom sjedio Đoković na Floridi.

"Tek sam ga kupio, zeleni je i parkiran je negde dole", kazao je on gledajući ka parkingu teniskog kompleksa u Monte Karlu.

Novak je u Majamiju posebno birao i model i boju automobila, jer mu se uklapao sa zelenom opremom koju je nosio na američkoj turneji.

