"Nisam podnosio što sam Novakov brat": Marko Đoković je zbog njega otišao iz Srbije, život mu postao pakao

Marko Đoković borio se sa depresijom usljed pritiska koji je osjećao kao mlađi brat Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svijeta. Kako je ispričao otac Srđan Đoković, zato je otišao iz Srbije i živi u Marbelji pošto mu je život u sjenci postao nepodnošljiv.

Srpski teniser Novak Đoković iznenadio je odlukom da ove nedjelje sa novim trenerom nastupi u Monte Karlu. Ranije je već bilo dogovoreno da Endi Marej neće biti uz Novaka, ali hoće ipak najrođeniji - brat Marko Đoković (33). Marko je Noletov "srednji brat" koji se takođe bavio tenisom, ali nije ostvario naročito zapažene rezultate. Postao je profesionalac 2007. godine, odmah je u startu imao pritisak zbog Novaka, a odlučio je da se zvanično penzioniše 2019.

Bilo je to poslije zajedničkog nastupa u dublu u Dohi kada su "braća Đoković" ispala u polufinalu nakon nestvarnog preokreta Erbera i Gofana, što je do dana današnjeg jedan od najtežih poraza za Noleta. Bilo mu je jako teško, sanjao je da će sa bratom uspjeti da podigne makar jedan trofej, ali se san završio i Novak je to teško podnio. Daleko teže od Marka.

Shvatio je Marko da tenis ipak nije njegov životni poziv, ali je i te kako imao uticaja na svog starijeg brata Novaka i pomogao mu je na razne druge načine u karijeri.

Kako je Marko Đoković otkrio gurua?

Da li se sjećate gurua Pepea Imaza? U pitanju je bivši teniser i trener iz Španije koji je imao i te kako uticaja na karijeru Novaka Đokovića. "Otkrio" ga je Marko Đoković i preporučio Novaku, s tim da najblaže rečeno mnogi i nisu bili zadovoljni kako je izgledala karijera najvećeg svih vremena u to vrijeme, tokom 2016. godine. Pepe Imaz je pomogao Marku Đokoviću kada je bio teško povrijeđen, ali ne samo fizički, nego se borio i sa depresijom. Tu je prvenstveno od njega naučio kako da se nosi sa takvim stvarima, dok je kod Noleta razvio to da sa svima "dijeli ljubav".

"Novaka sam upoznao preko njegovog brata Marka. Pokušavao je da postane profesionalac, imitirao je svog brata i dvije godine je bio depresivan. Počeo je da sarađuje sa mnom i nakon pet dana je primijetio važnu promjenu. Novaka je zanimalo odakle potiče ta promjena. Želio je i sam da nauči", ispričao je u jednom ranijem intervjuu Pepe Imaz.

"To je jedna filozofija života. Sa 20 godina sam bio u depresiji, a onda sam upoznao Imaza u Marbelji. Pomogao mi je mnogo, počeo sam da radim na sebi. Ljubav i mir znači voljeti sebe kako bi mogao da voliš druge ljude. To je ono što i Novak sada osjeća. Kad sam ga upoznao, kao što je u Srbiji običaj, pružio sam ruku, ali Pepe me pitao može li da me zagrli... Istina je zapravo da sam u početku bio malo zbunjen, ali rekao sam da može, i potom, počeo sam neutješno da plačem. U tom trenutku shvatio sam koliko sam bio loše", ispričao je Marko Đoković.

Nije samo guru, znate li za Čarlija?

Novak Đoković i Karlos Gomez Erera, poznatiji kao Čarli.

Iako saradnja Novaka Đokovića i Pepea Imaza nije bila naročito uspješna, Nole mu neće zaboraviti šta je učinio za njegovog brata, prije nego što je navodno Boris Beker postavio ultimatum - ili on ili ja. Ubrzo je Nole tu lutao, sarađivao je još sa Agasijem, Štepanekom, pa se vratio Marjanu Vajdi, dok ga je u "eri" Gorana Ivaniševića brat opet upoznao sa jednim od najvažnijih članova stručnog štaba.

U pitanju je Karlos Gomez Erera, poznatiji kao "Čarli". Viđate ga već godinama u boksu Novaka Đokovića, a interesantno je da je Španac zapravo odličan prijatelj njegovog brata Marka.

Njih dvojica su 2012. godine igrala u Beogradu, "Čarli" je predao u trenutku kada je Marko vodio 4:1, a u Marbelji su nastavili da se druže. Nekoliko godina kasnije, Gomez je postao Novakov stalni sparing-partner, pa i više od toga pošto je stalno uz njega na turnirima i važi za "drugog trenera".

Kako je Novak istjerao Marka sa meča?

Izvor: Sportklub/Screenshot

Tokom januara 2023. godine dogodila se jedna vrlo neobična situacija zbog koje se Novak Đoković i dalje kaje. U finalu Adelejda protiv Sebastijana Korde, vidjeli smo kako je Nole žestoko bio iznerviran i počeo je da viče ka svojoj loži. Urlao je "izađiiiiiii" jer je bio ljut na svoj tim, posle čega su tribine napustili agenti Eduardo Artaldi i Elena Kapeljaro, kao i brat Marko.

Na kraju, brat Marko se vratio na ceremoniju dodjele pehara, a Novak Đoković je pobijedio i osvojio titulu u svom povratničkom meču u Australiji poslije deportacije. Zbog svega onoga što se dogodilo, okrenuo se baš prema Marku i izvinio se: "Hvala mom timu što me trpi i toleriše i kad je dobro i loše. Nije lako biti sa mnom, ali to cijenim. Marko je tu sa mnom, hvala ti i volim te...", rekao je emotivni Nole.

Šta znamo o privatnom životu Marka Đokovića?

Marko Đoković živi u Marbelji i nije oženjen, a mediji su ga prije toga spajali sa mnogim djevojkama do sada, prije svega sa domaćim zvijezdama. Posljednje informacije govore da se zabavlja sa modnom dizajnerkom iz Brazila Letisijom Tesari, navodno su oko osam godina u vezi, ali otac Srđan i dalje čeka svadbu.

"Kada se odluči na taj korak, nećemo kriti, svi će znati...", rekao je Srđan Đoković u ranijem intervjuu za "Blic" uz poruku da se nikada nije previše miješao u privatne živote svojih sinova: "Ja baš nikada nikoga nisam pitao kada sam birao za sebe, tako sam vaspitavao i svoje sinove. Mi se nismo miješali niti ćemo se miješati u njihove izbore, ali sam potpuno siguran da je Marko napravio pravi izbor".

Ipak, ocu će se teško ispuniti želja da se vrati u Srbiju pošto mu je teško da se nosi s pritiskom i popularnošću zbog svog starijeg brata: "Uradiću sve da se Marko vrati u Srbiju, to mi je rak-rana što živi u Španiji", izgovorio je Srđan Đoković jednom prilikom u intervjuu za Radio-televiziju Srbije i dodao: "Nije podnosio to što je Novakov brat. Gdje god da se pojavi, svi bi ga salijetali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na leto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe".

Za sada takva odluka o povratku i dalje nije donijeta, ali ko zna, možda se Marko Đoković sada još više reaktivira u tenisu jer ne osjeća pritisak uz brata kao nekada.

