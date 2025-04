Novak Đoković između redova sve rekao: Još dugo planira da igra tenis

Novak Đoković je nagovijestio da ćemo ga još dugo gledati na teniskim terenima jer je osjetio u Majamiju da još može.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković uskoro puni 38 godina i svi se pitaju koliko još dugo će moći da igra. Mnogo puta je već izjavio da će se povući onog dana kada ne bude osjećao da može da se suprotstavi najboljima na svijetu, a iako je još od 2023. godine bez titule (ne računavši zlato na Olimpijskim igrama u Parizu), čini se da je taj dan još daleko.

Imao je Nole sve većih problema sa povredama i problemima, ali ne treba zaboraviti da je igrao polufinale Australijan opena i finale Majamija, što je dokaz da je i dalje na visokom nivou i da ma šta drugi pričali - i dalje u formi koja govori da može da se bori za titule. To je i sam istakao pred početak mastersa u Monte Karlu: "Nema sumnje da je tokom moje karijere postajalo sve teže, ali nastupi u Majamiju, kada igram na tom nivou, daju mi dodatnu inspiraciju da nastavim dalje", rekao je Đoković.

"Jednostavno je sjajan osjećaj na terenu kada dobro udaraš lopticu i pobjeđuješ. Naravno, kada počneš rano da gubiš, javljaju se pitanja i neki unutrašnji glasovi koji donose sumnje o tome da li bi trebalo da nastaviš", dodao je srpski as, svjestan da je ipak bilo veoma dobro na Floridi i da sada mora da nastavi u tom ritmu.

Biće ipak jako teško u Monte Karlu, jedinom mastersu na kome je trijumfovao "samo" dva puta, pošto mu je uvijek tokom karijere bio problem da se prešalta sa betona na šljaku, potrebno mu je vrijeme da gradi formu na drugačijoj podlozi: "Drago mi je što sam u Majamiju pronašao tu radost na terenu i nivo igre, pa ćemo vidjeti da li mogu to da prenesem i na šljaku. To je drugačija podloga i nisam imao mnogo vremena da se naviknem na ovaj turnir, tako da mi očekivanja nisu velika", istakao je on.

Na ovom turniru biće bez Endija Mareja, uz njega će sada biti rođeni brat Marko Đoković, a vidjećemo da li će ga servis služiti kao što je to bio slučaj prošle nedjelje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:43 Novak Đoković proziva navijače na Australijan openu Izvor: Eurosport TV Izvor: Eurosport TV

(MONDO)