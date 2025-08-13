"Ovo je nova istorija srpskog fudbala": Najveće pojačanje Vojvodine dočekano kao u Atletiko Madridu

Milutin Vidosavljević novi je fudbaler Vojvodine.

Izvor: Instagram/FK Vojvodina

FK Vojvodina dovela je veliko pojačanje iz Superlige, doskorašnjeg ofanzivca Radničkog 1923 Milutina Vidosaljevića (24). Njemu je upriličen veliki doček u Fudbalskom centru "Vujadin Boškov" u Veterniku, gdje su ga očekali članovi mladih kategorija kluba, zaposleni u FK Vojvodini, a potom i prvi čovjek kluba Dragoljub Zbiljić, u čijem je prisustvu potpisao ugovor.

Vidosavljević igra na poziciji ofanzivnog veziste, rođen je u Kuršumliji 2001. godine a ponikao je u Čukaričkom, iz kojeg je 2021. otišao u Levante. Karijeru je potom nastavio u Kragujevcu 2022. godine i u dresu Šumadinaca na 75 utakmica dao 24 gola, uz 10 asistencija. U Vojvodini će nositi dres broj "55".

"To mi je omiljeni broj već dugi niz godina i ponosan sam što ću ga nositi i na dresu Vojvodine. Jako se lijepo osjećam i srećan sam i ispunjen pošto sam postao fudbaler Vojvodine. Prijatno sam iznenađen, neobičan doček, mnogo dječaka, u dresovima, kao da sam došao u Atletiko Madrid", kroz smijeh je poručio zadovoljni Vidosavljević.

Pogledajte kako je izgledao doček:

Predsjednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić zahvalio je Fudbalskom klubu Radnički 1923.

"Zahvaljujem se fudbalskom klubu Radnički 1923, ovo je nova istorija srpskog fudbala, a naš odnos ozbiljan temelj za budući razvoj fudbala, sporta i društvenog života Srbije", rekao je Zbiljić i poželio Vidosavljeviću mnogo pobjeda i golova u dresu "stare dame".

Vojvodina je pod vođstvom trenera Miroslava Tanjge sjajno počela novu sezonu i ostvarila tri pobjede u prve tri utakmice, pa je na tabeli jedina maksimalna uz "vječite", Crvena zvezda i Partizan.