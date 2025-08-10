logo
Superliga ne pamti ovakvo veče, pale dvije golčine: Vukanovićev volej za pobjedu očistio "paučinu"

Superliga ne pamti ovakvo veče, pale dvije golčine: Vukanovićev volej za pobjedu očistio "paučinu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Poslije Nemanje Milojevića, i Aleksa Vukanović postigao nestvaran pogodak.

Sjajan gol na meču Vojvodine i OFK Beograda Izvor: Arena Sport /Printscreen

Kakvo veče u Superligi, golčine na sve strane. Prvo smo vidjeli nevjerovatan pogodak Nemanje Milojevića u meču Mladosti iz Lučana i Spartaka iz Subotice. Taman kada smo pomislili da će to sigurno biti gol kola, Aleksa Vukanović je riješio da ponudi svoju majstoriju za špice. 

Fudbaleri Vojvodine su igrali sa OFK Beogradom na gostovanju i nakon što je Bamidele pogodio sa penala u 28. minutu, Ado je u 35. izjednačio. A onda je Vukanović riješio meč.

Jedan pogodak tokom utakmice mu je poništen, ali je nekadašnji napadač Napretka i Crvene zvezde u 52. minutu dao gol za pamćenje. Spustio mu je Dele loptu, on ju je smirio, a onda je iz voleja poslao iza leđa Balše Popovića. Ne brani se ovo...

Tagovi

Superliga Srbije FK Vojvodina OFK Beograd

