Crvena zvezda je savladala TSC u derbi meču četvrtog kola Superlige Srbije.
Crvena zvezda je uspjela da pobijedi TSC u derbiju četvrtog kola Superlige Srbije 1:0 (1:0). Jedini pogodak na meču djelo je Aleksandra Kataija koji je dva puta tresao mrežu rivala, ali je drugi put bio u evidentom ofsajdu.
Vidjeli smo neobičnu startnu postavu crveno-bijelih sa Ademom Avdićem i Nikolom Stankovićem na bekovima, Kostovom, Šljivićem u vezi i sa Bađom i Babikom od starta, a ovaj tim je opravdao očekivanja trenera Vladana Milojevića.
Na startu je Katai imao nekoliko pokušaja, a ključni momenat meča bio je u 32. minutu kada je Šavi Babika probio po strani, a kada se njegov udarac odbio, Katai je došao do lopte i pogodio.
Omri Glazer koji je mogao ozbiljno da se povrijedi u jednom momentu prvog poluvremena odbranio je nekoliko šuteva rivala i sačuvao mrežu, a šansu su na meču dobili i mladi Jegor Prucev i Aleksa Damjanović.
Minimalac Crvene zvezde protiv TSC-a: "Magiko" Aleksandar Katai odlučio meč
