logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minimalac Crvene zvezde protiv TSC-a: "Magiko" Aleksandar Katai odlučio meč

Minimalac Crvene zvezde protiv TSC-a: "Magiko" Aleksandar Katai odlučio meč

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda je savladala TSC u derbi meču četvrtog kola Superlige Srbije.

Crvena zvezda pobijedila TSC Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da pobijedi TSC u derbiju četvrtog kola Superlige Srbije 1:0 (1:0). Jedini pogodak na meču djelo je Aleksandra Kataija koji je dva puta tresao mrežu rivala, ali je drugi put bio u evidentom ofsajdu.

Vidjeli smo neobičnu startnu postavu crveno-bijelih sa Ademom Avdićem i Nikolom Stankovićem na bekovima, Kostovom, Šljivićem u vezi i sa Bađom i Babikom od starta, a ovaj tim je opravdao očekivanja trenera Vladana Milojevića.

Na startu je Katai imao nekoliko pokušaja, a ključni momenat meča bio je u 32. minutu kada je Šavi Babika probio po strani, a kada se njegov udarac odbio, Katai je došao do lopte i pogodio.

Omri Glazer koji je mogao ozbiljno da se povrijedi u jednom momentu prvog poluvremena odbranio je nekoliko šuteva rivala i sačuvao mrežu, a šansu su na meču dobili i mladi Jegor Prucev i Aleksa Damjanović.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda TSC Bačka Topola fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC