Strahinja Stojković prešao u Sent Etjen: Zvezdino dijete od glave do pete ima novi klub

Talentovani bek crveno-bijelih zvanično potpisao za Sent Etjen u Francuskoj

Izvor: Instagram/asseofficiel

Doskorašnji desni bek Crvene zvezde Strahinja Stojković (18) zvanično je potpisao za Sent Etjen, u transferu koji bi mogao da iznosi ukupno četiri miliona evra. Francuski klub objavio je njegovu fotografiju u zelenom dresu, prvom koji će obući mimo Zvezdinog u karijeri.

Stojković je odrastao i fudbalski prohodao na "Marakani", prošao sve mlade kategorije crveno-bijelih i debitovao za prvi tim ove godine. Tokom ljeta je postalo jasno da neće imati značajnu minutažu, pa je klub prihvatio ponudu Francuza.

Stojković će se preseliti u Sent Etjen zajedno sa svojim doskorašnjim saigračem Ebenezerom Ananom, bivšim lijevim bekom Crvene zvezde. Klub ga je predstavio na originalni način, snimajući ga dok se sjeća svojih slika i momenata iz najranijeg djetinjstva u crveno-bijelom.

Stojković je na "Marakani" bio dio veoma talentovane generacije 2007. godište, u kojoj je rastao uz Andriju Maksimovića, Veljka Milosavljevića, Adema Avdića i druge bisere crveno-bijelih koji su stigli i do prvog tima.