Čukarički prodao bisera za 3.000.000 evra: Najbolji mladi igrač Superlige otišao u Ligu 1!

Fudbaler Igor Miladinović karijeru nastavlja u jednoj od najboljih evropskih liga.

Talentovani srpski fudbaler Igor Miladinović napustio je Superligu i Čukarički za koji je do sada igrao, a inostranu karijeru započinje u Francuskoj! Ofanzivni vezni koji je do skoro nosio dres tima sa Banovog brda ljetno je pojačanje povratnika u elitni rang, tima Sent Etjena - koji ga je platio 3.000.000 evra!