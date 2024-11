"Ne znam šta da radim sa Jokićem, vuče to iz NBA!": Ovo niko nije znao, ovako je MVP "mučio" Pešića!

Marin Sedlaček se prisjetio Evropskog prvenstva 2022. i situacije u kojoj cijeli tim ide u teretanu zbog Nikole Jokića.

Izvor: MN Prees

Stručni konsultant Marin Sedlaček ispričao je kakav uticaj ima Nikola Jokić na momke iz reprezentacije Srbije. Priča se odvijala na Evropskom prvenstvu 2022. kad je rutina centra ekipe iz Kolorada ubrzo postala i navika svih "orlova".

"Podijeliću jednu priču sa Evropskog prvenstva koje je Srbija igrala u Pragu i Berlinu 2022. godine. Srbija je imala slobodan dan poslije večernje utakmice. Ostao sam malo sa strane poslije utakmice i prišao mi je selektor Pešić, vidno nervozan. Rekao je: ‘Ne znam šta više da radim, Jokić je čitavu ekipu odveo u teretanu, on to praktikuje, vuče tu naviku iz NBA. On isto veče poslije utakmice ide u teretanu, a to mi pomjera cijeli program.’ Iznenadio sam se, nisam mogao da vjerujem”, ispričao je Sedlaček u emisiji Sport kluba.

"Čitav tim je završio u teretani oko 23.45 i uputio se ka hotelu. Tada mi je bilo jasno. Nije Jokić nikome naredio, ali takva je atmosfera – vlada povjerenje. Da ne vraćamo film na ono sve što se dogodilo sa Borišom u Manili, bili smo svjedoci svega. To je potvrda karaktera", prisetio se Sedlaček.

"Najvažnije je pronaći igrače koji mogu da funkcionišu zajedno. Za to je potrebno iskustvo, sagledavanje pozitivnih i negativnih stvari, ali i konstantno uklapanje. A to nije lak posao. Nije svaki put istih 12 igrača u reprezentaciji. Koheziono jezgro čine njih dvadesetak”, objasnio je Sedlaček.

Međutim, i pored sjajne atmosfere u ekipi, Srbija je zastala u osmini finala. Po ko zna koji put Italijani su bili kobni po "orlove", ali je bilo jasno da je tim stvorio dobru hemiju koju će kasnije nadograditi. Izabranici Svetislava Pešića imaće priliku da poprave utisak sa Evropskog prvenstva 2022, pošto su se pobjedom nad Danskom plasirali da ovo takmičenje.