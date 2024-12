MONDO: Bivši treneri "skinuli kapu" aktuelnoj generaciji Borca! "Konačno smo postali evropski klub"

Banjaluku je ove jeseni i zime najviše zagrijao evropski uspjeh fudbalera Borca.

Borac je ispisao klupsku i uopšteno istoriju bh. fudbala, izborenim proljećem u Evropi odnosno plasmanom u nokaut fazu Konferencijske lige.

Evropska rapsodija započela je trijumfom na penale u albanskom Elbasanu protiv Egnatije u kvalifikacijama Lige šampiona, a nastavila se ulaskom u Konferencijsku ligu i pobjedama nad APOEL-om u Nikoziji (0:1) i LASK-om u Banjaluci (2:1), kao i remijima sa Panatinaikosom (1:1) i Omonijom (0:0).

Time su osigurali još dvije utakmice u šesnaestini finala protiv Olimpije, 13. februara na Gradskom stadionu i sedam dana kasnije u Ljubljani, a takav uspjeh ni najoptimističniji navijači Borca nisu mogli ni da sanjaju.

U nekim budućim antologijama ova generacija banjalučkih fudbalera predvođenih trenerom Mladenom Žižovićem će nesumnjivo biti zapisana "zlatnim slovima".

Nekadašnji treneri Banjalučana, Darko Vojvodić, Vlado Jagodić i Vule Trivunović u izjavama za MONDO nisu krili oduševljenje zbog ovogodišnjih uspjeha crveno-plavih, usput se prisjećajući svojih vremena na klupi crveno-plavih.

Vojvodić, inače aktuelni šef struke Famosa iz Vojkovića, sa Borcem je osigurao opstanak u Premijer ligi BiH, ali je ekipa izbačena zbog nedobijanja licence. Ostao je tada u nižem rangu i sa Borcem postao šampion Republike Srpske vrativši ekipu u elitu.

"Vodio sam klub kad je već sve bilo beznadežno, ali ostao sam da budem trener. Tada nije nas mnogo vjerovalo da Borac može postati ovo što je danas. Zaista sam vjerovao i igrači koji su bili u to vrijeme znaju da govorim istinu. Naime, jasno sam vidio potencijal koji je i tada imao Vico Zeljković, tadašnji predsjednik Borca, a danas prvi čovjek Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Imao je energiju i viziju, kao i sve drugo što je neophodno da ima jedan fudbalski funkcioner. Bio sam uvjeren da će Borac postati brend i najveći klub Republike Srpske", rekao je Vojvodić i dodao da je po izborenom povratku u elitu prešao na klupu Radničkog iz Kragujevca.

RAZMJERE USPJEHA ĆE BITI SHVAĆENE U BUDUĆNOSTI, S GARDOM PROTIV OLIMPIJE

Aktuelna ekipa crveno-plavih je prema njegovom mišljenju zaista spoj mladosti i iskustva.

"Ove sezone Borac igra odlično, trenutno mu u prvenstvu fale tri boda, ali jako je teško igrati na dva fronta. Mislim da su pogodili sa Žižovićem, koji je odradio odličan posao. Odličan je i spoj igrača - od onih poniklih u klubu, kao i onih sa strane. Drago mi je što je tu Stojan Vranješ, što se vratio Srđan Grahovac i što su doveli Đorđa Despotovića... Srećan sam kad vidim Davida Vukovića i maloga Davida Čavića, koji je negdje u moje vrijeme debitovao".

Vojvodić nije razmišljao o evropskom proljeću za Borac, ali je to, po njemu, bio logičan slijed jedne dobre politike kluba.

"Naravno, kad sam vidio grupu (Konferencijske lige, prim.aut) djelovala je izuzetno teško. Uostalom s obzirom da je i sam plasman u ligu veliki uspjeh, onda i ne razmišljate dalje, ali prolazak u nokaut fazu, to je bilo nestvarno. Mislim da je u to malo ko vjerovao. Svaka čast svima, Borac je napravio toliki uspjeh da će se tek u narednim godinama vidjeti njegove razmjere".

Na pitanje o šansama Borca protiv Olimpije, istakao je da "zmajčeki" nisu bolji.

"Da se igralo u ovoj godini, vjerujem da bi Borac sigurno prošao, ali sada ide pauza, pa rekonstrukcija ekipe, pripreme i svašta, pa je onda to neki sasvim drugačiji ambijent kad budu igrane te utakmice. Naravno, Borac nije bez šansi, Olimpija nije ništa bolja ekipa od nas, treba ići sa visokim gardom i to je to", zaključio je Vojvodić.

Njegov kolega, poznati banjalučki stručnjak Vlado Jagodić, koji je u čak pet navrata s klupe vodio crveno-plave, najprije je takođe napravio paralelu između nekad i sad.

"Bio sam pet puta trener, dva puta sportski direktor, 109 zvaničnih utakmica sam vodio svoj Borac i gdje god sam radio u karijeri, prema banjalučkom klubu sam gledao drugačije. Bio sam strateg u polusezoni 2020/21 kad se osvojila titula, a nama je svima tada bilo u glavi da napravimo i pomak u Evropi. Izbacili smo tada nikšićku Sutjesku i potom izgubili u produžecima, maltene u posljednjim minutima sudijskog vremena od portuglaskog Rio Avea, koji je za nas u tom periodu bio megalomanska ekipa. Tadašnji raspored nam je dodijelio Bešiktaš, o kojem smo maštali, ali zbog poraza od Portugalaca nismo se dočepali tog meča sa turskim velikanom. Već tada je bilo naznaka da će Borac napraviti iskorak u Evropi. Znam vrlo dobro da je tadašnji predsjednik kluba, a sada Saveza, Vico Zeljković, jasno meni rekao da je plan da Borac u naredne četiri godine barem dva puta igra u evropskim takmičenjima", rekao je Jagodić.

BORAC IMA "I GLAVU I REP"

Prema njegovim riječima, sistem prolaska u grupnu fazu ranije je bio neuporedivo teži od aktuelnog.

"Sada je najbitnije osvojiti titulu u domaćem prvenstvu jer se dobija više prilika. Bez obzira na to, izuzetno sam srećan i ponosan što je Borac uspio, kao i kolega Žižović. Uvijek sam bio podrška svim trenerima u klubu. Borac je nastupom u Evropi zaista iznenadio sve, jer smo o ovome mogli dosad samo maštati. Iskreno, da se nije dogodila Egnatija, pitanje je šta bi bilo od svega, ali sreću treba zaslužiti. U ovom trenutku Borac je ispisao istoriju i veliki sam optimista da i u proljećnom dvomeču protiv Olimpije može da napravi dosta dobrog. Tim je pokazao da ima glavu i rep, napokon je stigao na 'zelenu granu', dosta čvrstu, ne mora više da gleda oko sebe da mu neko pomogne, predsjednik, Vlada RS ili neko treći, već je uspio da osigura dobru finansijsku osnovu za naredni period, a to mnogo veseli", dodao je banjalučki trener, koji je u Premijer ligi BiH vodio Čelik, Slobodu, Laktaše, Radnik, Kozaru i dobojsku Slogu.

Na kraju je naglasio i da je Borcu neophodna pomoć publike protiv Ljubljančana.

"Bude li publika zainteresovanija, budu li crveno-plavi imali podršku cijelog stadiona kao nekad, mislim da ima šanse da napravi i korak dalje. Ali, sigurno da jeste iznenađenje jer je Borac pravi primjer kako treba, što me jako raduje u bh. fudbalu. Borac je u posljednjih 10-ak godina čak dva puta napuštao takmičenje, što je nedopustivo za klub takvog renomea", zaključio je Jagodić.

Jagodića je na klupi Borca u jednom od njegovih mandata naslijedio Vule Trivunović i sa Borcem stigao do titule prvaka Republike Srpske. Iskreno je priznao da ni sam nije vjerovao da će crveno-plavi ostvariti ovoliki uspjeh u Evropi.

UŽIVAJMO U USPJEHU DO LJUBLJANE

"Drastična je razlika kad sam igrao ili bio trener u odnosu na ovo danas jer je Borac danas stvarno evropski klub. Da li smo vjerovali, nismo! Niko nije vjerovao, da se ne lažemo. Međutim, imali smo nadu, posebno zbog prošlogodišnjih rezultata Zrinjskog, pogotovo kad smo prošli prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona jer nam je četvrto kolo Konferencijske lige bilo obezbijeđeno. Bilo je tu i malo sreće, malo hrabrosti, ali mislim da je ova generacija svih u klubu - čelnika, struke i igrača dosanjala san svih nas prethodnika poslije rata. Svi treba da budemo ponosni na te momke i za sam plasman u Konferencijsku ligu, a kamoli što su uspjeli da prezime u Evropi. To je najveći uspjeh klupskog fudbala u BiH i najveći poslijeratni uspjeh Borca. Možda i najveći, ali ne bih da umanjim osvojeni trofej Kupa Maršala Tita. Ta generacija je obilježila jedno vrijeme i jednu zemlju, a ovi momci su obilježili drugo i vrijeme i takmičenje. Oni su heroji, kapa dole, apsolutno svima u klubu".

Prema njegovom mišljenju, "borčevci" ne treba da se opterećuju utakmicama sa Olimpijom već trebaju i oni, kao i svi navijači, da uživaju o dosadašnjem istorijskom uspjehu.

"Da bismo stigli do Ljubljane, volio bih da uradimo nešto drugo: 'Da uživamo u ovom trenutku, lijepo nam je, srećni smo'. Borac je dokaz da u našoj zemlji postoje profesionalni i posvećeni treneri - Marko (Maksimović), Vinko (Marinović), Mladen (Žižović), koji su napravili rezultate i na tome moram da čestitam upravi kluba. Ti ljudi su napravili kvalitetnu selekciju igrača, koji su i ostvarili ove sjajne rezultate. Želim da uživam u ovom trenutku jer je pitanje hoće li nam se ovako nešto ikad više desiti. Zato do Ljubljane trebamo biti srećni", istakao je Trivunović, aktuelni trener Rudar Prijedora.

Ipak je nahvalio ljubljanske "zmajčeke", Borčevog rivala u nokaut fazi.

"Ozbiljna ekipa, imaju Španca (VIktor Sančez, prim.aut) za trenera, što znači da imaju kontrolisan način igre. Tri Portugalaca, dva Španca, dva-tri Brazilca, nekadašnjeg igrača Tuzle sitija, koji je bio jedan od najboljih u našoj ligi - Argentinac Agustin Dofo... Dakle to je ozbiljan, takmičarski tim, koji je nedavno razbio jednu Rijeku 5:0... Ali, hajde da vjerujemo da možemo proći, zašto da ne? Siguran sam da će u klubu dobro sve analizirati i da će oko prolaska odlučiti nijanse".

Tu nijansu na Borčevu vodenicu bi trebao da pogura dupke puni Gradski stadion u Banjaluci, ali mu je za to potrebna "podrška" klupskog rukovodstva.

"Igrati tako važnu utakmicu a da ne bude pun stadion je poraz apsolutno svih nas. Igračima treba 10.000 ljudi na tribinama i apelujem na čelnike da se preispitaju i razmisle šta treba da urade po tom pitanju. Nadam se da shvatate na šta aludiram. To je jedna, istorijska utakmica i treba nam pun stadion", zaključio je Trivunović.

